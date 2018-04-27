Karesispor sezonun son maçında hedef galibiyet
?Karesispor'da maçın hazırlıklarına devam ederken açıklamalarda bulunan Baş Antrenör Gencer Baytimur, "Ligin son haftasında seyircimiz önünde olacağız. Bu durumdan mutluyuz. Galibiyet alarak hem sezonu güzel kapatmak hem de taraftarlarımıza bütün sezon yanımızda oldukları için teşekkür etmek istiyoruz. Bu yüzden tüm taraftarlarımızı Kurtdereli Spor Salonunda yanımızda görmek istiyoruz" dedi.
Karesispor-Yalova Group Belediye karşılaşması 28 Nisan Cumaresi günü Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanacak. Müsabaka Türkiye Basketbol Federasyonu'nun son hafta nedeniyle tüm maçları aynı saatte başlatma kararı nedeniyle saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Yücel Çilingir, Uğur Özen, Murat Arıkanlı hakem üçlüsü yönetecek.
- 27.4.2018 14:40
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USTA YORUMCU BAŞ PROVAKATÖR TOLGANIN YEDİĞİ HALTLARIDA KAP A BİLDİRİN GÜVENLİK NASIL DÖVÜLÜRMÜŞ SEYİRCİYLE NASIL MUHATAP OLUNURMUŞ.
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