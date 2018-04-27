Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Beşiktaş Sompo Japan-Pınar Karşıyaka (BJK Akatlar)

15.15 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Basketbol (Cebeci Spor Kompleksi)

17.00 Muratbey Uşak-Fenerbahçe Doğuş (Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi)

20.15 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Odeabank (Sakarya)

29 Nisan Pazar:

13.00 Trabzonspor-Darüşşafaka (Hayri Gür)

15.15 Banvit-Anadolu Efes (Banvit Kara Ali Acar)

17.00 Yeşilgiresun Belediyespor-Demir İnşaat Büyükçekmece (Giresun 19 Eylül)

19.30 TOFAŞ-Eskişehir Basket (TOFAŞ)

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Yarın:

14.00 Karesispor-Yalova Group Belediye (Kurtdereli)

14.00 Bursaspor Durmazlar-Bandırma Kırmızı (Bursa Atatürk)

14.00 Afyon Belediyespor-Ankara DSİ (Afyonkarahisar Atatürk)

14.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Antalyaspor (Ankara)

14.00 Bahçeşehir Koleji-Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent (Caferağa)

14.00 Selçuklu Belediyespor-Petkim Spor (Selçuklu Belediyesi)

18.30 Akhisar Belediyespor-Düzce Belediyespor (Akhisar Belediye)

18.30 Türk Telekom-İstanbulspor Beylikdüzü (Ankara)

18.30 Sigortam.net Bakırköy Basket-OGM Ormanspor (Ahmet Cömert)