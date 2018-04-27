Basketbolda haftanın programı – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    Basketbolda haftanın programı

    Basketbolda haftanın programı

    Tahincioğlu Süper Ligi'ne 27. hafta maçlarıyla devam edilecek, Türkiye 1. Ligi'nde ise 34. hafta müsabakalarıyla normal sezon sona erecek.

    Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

    - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

    Yarın:

    13.00 Beşiktaş Sompo Japan-Pınar Karşıyaka (BJK Akatlar)

    15.15 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep (Cebeci Spor Kompleksi)

    17.00 Muratbey Uşak-Fenerbahçe Doğuş ( Spor Bilimleri Fakültesi)

    20.15 Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Odeabank ()

    29 Nisan Pazar:

    13.00 Trabzonspor-Darüşşafaka (Hayri Gür)

    15.15 Banvit-Anadolu Efes (Banvit Kara Ali Acar)

    17.00 Yeşilgiresun Belediyespor-Demir İnşaat Büyükçekmece ( 19 Eylül)

    19.30 TOFAŞ-Eskişehir Basket (TOFAŞ)

    - Türkiye Basketbol 1. Ligi

    Yarın:

    14.00 Karesispor-Yalova Group Belediye (Kurtdereli)

    14.00 Bursaspor Durmazlar-Bandırma Kırmızı ( Atatürk)

    14.00 Afyon Belediyespor- DSİ (Afyonkarahisar Atatürk)

    14.00 Halk Enerji TED Kolejliler-Antalyaspor (Ankara)

    14.00 Bahçeşehir Koleji-Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent (Caferağa)

    14.00 Selçuklu Belediyespor-Petkim Spor (Selçuklu Belediyesi)

    18.30 Akhisar Belediyespor-Düzce Belediyespor ()

    18.30 Türk Telekom-İstanbulspor Beylikdüzü (Ankara)

    18.30 Sigortam.net Bakırköy Basket-OGM Ormanspor (Ahmet Cömert)

    1. 27.4.2018 09:38
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