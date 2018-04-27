Şenol Güneş'i yaralayan kişi tutuklandı
Savcılık tarafından ‘silahla kasten yaralama’ gerekçesiyle mahkemeye sevk edilen 5 taraftardan 3’ü hakkında hakim tutuklama kararı verdi
Soruşturma kapsamında, Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu'nca, eylemlere karıştığı belirlenen 4'ü çocuk 62 kişi hakkında işlem yapıldı. Bunlardan 53'ü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, 47 şüpheliden 25'i adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerini aldığı 25 şüpheliden aralarında Güneş'in yaralanmasına sebebiyet veren S.D.'nin de bulunduğu 5'ini, 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklanmasını talep etti. S.D.'nin de aralarında olduğu 3 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
YABANCI MADDELER iLK KEZ SiLAH SAYILDI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma iyice derinleştirilirken, bir ilk yaşandı. Holiganlarca sahaya atılan yabancı maddeler 'silah' olarak değerlendirildi. Hukukçular, sanıkların suçlu bulunması halinde çok ağır cezalara çarptırılacakları söylediler.
- 26.4.2018 19:25
- Güncelleme: 27.4.2018 02:01
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Gençlerin gözü A takıma döndü
Toplam 1
Yorum
üstad takıma monta edilecek 2 kişi var 10 yıldır izliyorum özkan hocam bilir. çünkü obir futbol dehasıdır. savaş çakır diğeri ise u 21 den
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Fatih Terim, Beşiktaş'ı Rodrigues ile devirecek
Toplam 2
Yorum
ismiMİZ Fırat Aydunus
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Beşiktaş UEFA'ya gidiyor
Toplam 30
Yorum
yaso tarotor senin ekmegini fazla kaçırmışlar olamışsın
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