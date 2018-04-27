Şenol Güneş'i yaralayan kişi tutuklandı – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    'i yaralayan kişi tutuklandı

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>'i yaralayan kişi tutuklandı

    Savcılık tarafından ‘silahla kasten yaralama’ gerekçesiyle mahkemeye sevk edilen 5 taraftardan 3’ü hakkında hakim tutuklama kararı verdi

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fenerbahçe ile arasında oynanan ve 'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin 'silahla yaralama', 'müsabaka alanına yasak madde sokma ve seyircilere temin etme' ve 'müsabaka alanında yanıcı, yakıcı madde kullanma' suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

    Soruşturma kapsamında, Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu'nca, eylemlere karıştığı belirlenen 4'ü çocuk 62 kişi hakkında işlem yapıldı. Bunlardan 53'ü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, 47 şüpheliden 25'i adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerini aldığı 25 şüpheliden aralarında Güneş'in yaralanmasına sebebiyet veren S.D.'nin de bulunduğu 5'ini, 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklanmasını talep etti. S.D.'nin de aralarında olduğu 3 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    YABANCI MADDELER iLK KEZ SiLAH SAYILDI
    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma iyice derinleştirilirken, bir ilk yaşandı. Holiganlarca sahaya atılan yabancı maddeler 'silah' olarak değerlendirildi. Hukukçular, sanıkların suçlu bulunması halinde çok ağır cezalara çarptırılacakları söylediler.
    1. 26.4.2018 19:25
    2. Güncelleme: 27.4.2018 02:01
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