Banvitli basketbolcular, şenlikte öğrencilerle buluştu
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Banvit, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin düzenlediği spor şenliğine katıldı.
Kulüp Genel Menajeri Turgay Zeytingöz, başantrenör Sasa Filipovski, oyunculardan Gasper Vidmar, Can Altıntığ, Andy Rautins ve Rıdvan Öncel, üniversite yerleşkesinde bulunan Mehmet Baturalp açık basketbol sahasına geldi. Turuncu-yeşilliler, öğrencilerin ve öğretim üyelerinden yakın ilgi gördü.
İlk bölümü soru cevap şeklinde geçen etkinlikte daha sonra öğretim üyelerinden oluşan Onyedi Eylül Basketbol Takımı ile Banvit Basketbol Takımı gösteri maçı yaptı.
Daha sonra değişik branştan parkurların yer aldığı etkinlik alanına geçen turuncu-yeşillilerin başantrenörü Sasa Filipovski, ok attı. Dart, golf ve ayak tenisinde hünerlerini sergileyen Banvitli oyuncular, Bandırma Jets Amerikan Futbol Takımı oyuncularının standını ziyaret ederek, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.
Vidmar, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi heyetine Banvit forması hediye etti.
- 26.4.2018 16:54
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbi kararı sonrası otoriteler ne dedi?
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Yorum
FB-CH Erman Hoca, sana herkes kafayi numaradan sardirmis dese, açip gelin bakin demez misin. Kesin dersin. Bu Günes'e neden bu kadar zor geliyor?
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbi kararı sonrası otoriteler ne dedi?
Toplam 31
Yorum
dinch BJK maça çıkmazsa ligde puanı silinecek fb aldığı 3 maç cezayı önümüzdeki sene kupa maçlarında çekecek,Şu karara bakarmısınız taralığın dani
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TFF, EURO 2024 adaylık dosyasını sundu
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Yorum
yılmaz fenerbahçenin dosyasını verseydiniz
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