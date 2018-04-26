Banvitli basketbolcular, şenlikte öğrencilerle buluştu

Kulüp Genel Menajeri Turgay Zeytingöz, başantrenör Sasa Filipovski, oyunculardan Gasper Vidmar, Can Altıntığ, Andy Rautins ve Rıdvan Öncel, üniversite yerleşkesinde bulunan Mehmet Baturalp açık basketbol sahasına geldi. Turuncu-yeşilliler, öğrencilerin ve öğretim üyelerinden yakın ilgi gördü.

İlk bölümü soru cevap şeklinde geçen etkinlikte daha sonra öğretim üyelerinden oluşan Onyedi Eylül Basketbol Takımı ile Banvit Basketbol Takımı gösteri maçı yaptı.

Daha sonra değişik branştan parkurların yer aldığı etkinlik alanına geçen turuncu-yeşillilerin başantrenörü Sasa Filipovski, ok attı. Dart, golf ve ayak tenisinde hünerlerini sergileyen Banvitli oyuncular, Bandırma Jets Amerikan Futbol Takımı oyuncularının standını ziyaret ederek, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vidmar, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi heyetine Banvit forması hediye etti.