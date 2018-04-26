Banvitli basketbolcular, şenlikte öğrencilerle buluştu – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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HEPSİ
    26 Nisan 2018, Perşembe
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    basketbolcular, şenlikte öğrencilerle buluştu

    Banvitli basketbolcular, şenlikte öğrencilerle buluştu

    Tahincioğlu Süper Ligi ekiplerinden Banvit, düzenlediği spor şenliğine katıldı.

    Kulüp Genel Menajeri Turgay Zeytingöz, başantrenör , oyunculardan , , Andy Rautins ve Rıdvan Öncel, üniversite yerleşkesinde bulunan Mehmet Baturalp açık sahasına geldi. Turuncu-yeşilliler, öğrencilerin ve öğretim üyelerinden yakın ilgi gördü.

    İlk bölümü soru cevap şeklinde geçen etkinlikte daha sonra öğretim üyelerinden oluşan Onyedi Eylül Basketbol Takımı ile Banvit Basketbol Takımı gösteri maçı yaptı.

    Daha sonra değişik branştan parkurların yer aldığı etkinlik alanına geçen turuncu-yeşillilerin başantrenörü Sasa Filipovski, ok attı. Dart, golf ve ayak tenisinde hünerlerini sergileyen oyuncular, Bandırma Jets Amerikan Futbol Takımı oyuncularının standını ziyaret ederek, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Vidmar, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi heyetine Banvit forması hediye etti.

    1. 26.4.2018 16:54
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