Gaziantep Basketbol taraftar desteği bekliyor
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, taraftar desteğiyle hafta sonu yapılacak Banvit maçında galibiyeti hedeflediklerini söyledi.
Markovic yaptığı açıklamada, görevde bulunduğu süre boyunca takımdaki kötü gidişatı durdurmak için çaba gösterdiklerini bildirdi.
Oyun kalitesi olarak kendilerini toparlamalarına rağmen bazı maçlarda küçük hataların yanı sıra şanssızlığın da etkisiyle mağlubiyeti durduramadıklarını ifade eden Markovic, artık ligin sonuna yaklaşıldığını ve geri dönüşü olmayan haftalara girildiğini vurguladı.
Ligde 5 Mayıs Cumartesi günü evlerinde Banvit ile karşılaşacaklarını hatırlatan Markovic, şöyle konuştu:
"Ligin bitimine 3 maçımız kaldı. Ligde kalmak adına tüm enerjimizi bunlara harcayacağız. Bu anlamda Banvit maçı da bizim için önem arz ediyor. Taraftarımızın desteğiyle Banvit karşısında galibiyete kilitleneceğiz. İyi oyunumuzun karşılığını galibiyetle süsleyip alt sıralardan kurtulmak istiyor. Bu hedef için taraftar desteği bizim için olmazsa olmaz. Herkesi hafta sonu salona bekliyoruz."
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasındaki Gaziantep Basketbol-Banvit karşılaşması Şahinbey Spor Salonu'nda saat 15.15'te başlayacak.
Gaziantep temsilcisi, 16 takımlı ligde son 3 haftaya 8 galibiyet, 19 yenilgiyle 15. sırada girdi.
- 2.5.2018 13:01
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Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu
Toplam 5
Yorum
Fatih Bakın Tek yorum Negredo ,love, ve Lensi satın yalvarırım sıze yonetım yalvarırım satın su adamları
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Thomas Müller'den Cüneyt Çakır yorumu
Toplam 2
Yorum
TAM PUAN (10) MÜTHİŞ BİR GECEYDİ SÜPER MAÇ OLDU VE CÜNET ÇAKIR ÇOK ÇOK İYİ MAÇ YÖNETTİ...KIRAN KIRANA MAÇ OLDU..HELAL OLSUN HAKEMİMİZE.
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Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu
Toplam 5
Yorum
Kartalım Bu sezon çok yanlış işler yapıldı en önemlileri ŞL. dönüşü lige adapte olamamak.Diğerleri de cenk i satmamız ve yanlış transferler.Ders olsn
Gaziantep Basketbol taraftar desteği bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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