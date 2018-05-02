Gaziantep Basketbol taraftar desteği bekliyor

Markovic yaptığı açıklamada, görevde bulunduğu süre boyunca takımdaki kötü gidişatı durdurmak için çaba gösterdiklerini bildirdi.

Oyun kalitesi olarak kendilerini toparlamalarına rağmen bazı maçlarda küçük hataların yanı sıra şanssızlığın da etkisiyle mağlubiyeti durduramadıklarını ifade eden Markovic, artık ligin sonuna yaklaşıldığını ve geri dönüşü olmayan haftalara girildiğini vurguladı.

Ligde 5 Mayıs Cumartesi günü evlerinde Banvit ile karşılaşacaklarını hatırlatan Markovic, şöyle konuştu:

"Ligin bitimine 3 maçımız kaldı. Ligde kalmak adına tüm enerjimizi bunlara harcayacağız. Bu anlamda Banvit maçı da bizim için önem arz ediyor. Taraftarımızın desteğiyle Banvit karşısında galibiyete kilitleneceğiz. İyi oyunumuzun karşılığını galibiyetle süsleyip alt sıralardan kurtulmak istiyor. Bu hedef için taraftar desteği bizim için olmazsa olmaz. Herkesi hafta sonu salona bekliyoruz."

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasındaki Gaziantep Basketbol-Banvit karşılaşması Şahinbey Spor Salonu'nda saat 15.15'te başlayacak.

Gaziantep temsilcisi, 16 takımlı ligde son 3 haftaya 8 galibiyet, 19 yenilgiyle 15. sırada girdi.