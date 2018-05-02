Zeljko Obradovic'ten galibiyet yorumu
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 26. hafta erteleme maçında konuk ettiği TOFAŞ'ı 98-78 yenen Fenerbahçe Doğuş'un başantrenörü Zeljko Obradovic, iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, önemli bir maçı kazandıklarını aktararak şöyle konuştu:
"İkinci sıradaki takıma karşı oynadık. İyi basketbol oynadığımızı düşünüyorum. İlk saniyeden son saniyeye kadar iyi oynadık. Oyunculara güzel maç için teşekkür ediyorum. Benim için tüm oyunculara süre vermek güzeldi. Gelen tüm taraftarlara teşekkür ediyorum. Önümüzde ciddi bir süreç var. Önce Dörtlü Final sonra da Türkiye liginde play-off karşılaşmaları oynayacağız."
ENE: "FENERBAHÇE DOĞUŞ İLE KAFA KAFAYA OYNAMAK KOLAY DEĞİL"
TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene ise basit hatalar yaptıklarını dile getirdi.
Çok iyi bir takıma karşı oynadıklarını belirten Ene, "İlk yarıda oyunun içinde kalabilirdik ama çok basit hatalar yaptık. Fenerbahçe Doğuş ile kafa kafaya oynamak kolay değil. İkinci ve üçüncü periyotta iyi oynasaydık yakın farkla oyunun içinde kalabilirdik ama bunlar bizim için tecrübe oluyor. Bu maçlarda kendimizi geliştirmemiz gerektiğini görüyoruz. Son üç maçımızı iyi bir şekilde bitirip play-off'lara hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.
- 2.5.2018 23:48
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Fenerbahçe'de şampiyonluk Karabükspor maçıyla gelecek
Toplam 2
Yorum
GS ŞAMPİYON BELLİ, DİĞER SIRALAMALARI KONUŞALIM.
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Kayserispor Beşiktaş maçına çıkamayabilir
Toplam 1
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Kral Beşiktaşdan öğreniyorlar hep bunları.
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TFF Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'a ret!
Toplam 1
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BİRİSİ ADİL OLAN SAHADAN KAÇAN BJK NİN HÜKMEN YENİLMESİDİR
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