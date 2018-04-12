Darüşşafaka kupa için sahaya çıkıyor

Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.

Rusya'da oynanan serinin ilk maçında rakibini uzatma sonucu 81-78 mağlup ederek 1-0 öne geçen yeşil-siyahlılar, yarın oynanacak karşılaşmayı da kazanması halinde kupayı müzesine götürecek.

Mücadeleden Rusya temsilcisinin galibiyetle ayrılması halinde kupayı kazanacak ekip 16 Nisan Pazartesi günü Krasnodar'da yapılacak üçüncü ve son maçta belli olacak.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finalde mücadele eden Darüşşafaka, 2015-2016 sezonunda zafere ulaşan Galatasaray'ın ardından bu kupayı Türkiye'ye getirecek ikinci takım olmayı amaçlıyor.

ULEB Avrupa Kupası şampiyonu, gelecek sezon THY Avrupa Ligi'ne katılım hakkını da elde edecek.