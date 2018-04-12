Darüşşafaka kupa için sahaya çıkıyor
Basketbolda ULEB Avrupa Kupası final serisi ikinci maçında Darüşşafaka yarın Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban'ı konuk edecek.
Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.
Rusya'da oynanan serinin ilk maçında rakibini uzatma sonucu 81-78 mağlup ederek 1-0 öne geçen yeşil-siyahlılar, yarın oynanacak karşılaşmayı da kazanması halinde kupayı müzesine götürecek.
Mücadeleden Rusya temsilcisinin galibiyetle ayrılması halinde kupayı kazanacak ekip 16 Nisan Pazartesi günü Krasnodar'da yapılacak üçüncü ve son maçta belli olacak.
Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finalde mücadele eden Darüşşafaka, 2015-2016 sezonunda zafere ulaşan Galatasaray'ın ardından bu kupayı Türkiye'ye getirecek ikinci takım olmayı amaçlıyor.
ULEB Avrupa Kupası şampiyonu, gelecek sezon THY Avrupa Ligi'ne katılım hakkını da elde edecek.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:30
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Fener'in bombası Mario Gomez
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fb190380 Nerde bastonu ele alacak yaşa gelmiş futbolcu varsa bizim yönetim el uzatıyor. Fenerbahçe Huzur Evi
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Aziz Yıldırım'dan Beto'ya 1 milyon Euro!
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34 BU BÜYÜK FENERBAHÇE KULÜBÜNÜ BİTİREN BU YÖNETİMİ DESTEKLEMEK FENERBAHÇEYE İHANETTİR
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Galatasaray maçı öncesi Arda Turan kararı...
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İHANETÇİLER EMRE--ARDA GS YA İHANETÇİLER. AŞAK ŞEHİRDE ELELE. GS DÜŞMANLARININ KATKISIYLA
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