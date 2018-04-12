Darüşşafaka kupa için sahaya çıkıyor – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    kupa için sahaya çıkıyor

    Darüşşafaka kupa için sahaya çıkıyor

    Basketbolda ULEB final serisi ikinci maçında yarın temsilcisi Lokomotiv Kuban'ı konuk edecek.

    Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.

    'da oynanan serinin ilk maçında rakibini uzatma sonucu 81-78 mağlup ederek 1-0 öne geçen yeşil-siyahlılar, yarın oynanacak karşılaşmayı da kazanması halinde kupayı müzesine götürecek.

    Mücadeleden Rusya temsilcisinin galibiyetle ayrılması halinde kupayı kazanacak ekip 16 Nisan Pazartesi günü 'da yapılacak üçüncü ve son maçta belli olacak.

    Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finalde mücadele eden , 2015-2016 sezonunda zafere ulaşan 'ın ardından bu kupayı 'ye getirecek ikinci takım olmayı amaçlıyor.

    ULEB şampiyonu, gelecek sezon Avrupa Ligi'ne katılım hakkını da elde edecek.

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:30
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