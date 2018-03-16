Pınar Karşıyaka lige döndü
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, yarın Eskişehir Basket deplasmanına çıkacak.
Mücadele Anadolu Üniversitesi Spor Salonu'nda saat 20.15'te başlayacak. Karşıyaka'da sakatlığı süren Egemen ve sakatlıktan çıkan Allen forma giymeyecek. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde PAOK'u eleyip çeyrek finale çıkmasına rağmen bu sezon Avrupa'daki başarılı performansını lige yansıtamayan Karşıyaka, üst üste 3 mağlubiyet aldı. Yeşil-kırmızılı ekip, 20 maçta 6 galibiyetle düşme hattının tek galibiyet ve tek basamak üzerinde yer alıyor. Eskişehir temsilcisi ise 10 galibiyetle Play-Off hattında bulunuyor.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:16
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Fernando ilk 11’e
Toplam 2
Yorum
06ankara tolga ciğercininde kadıköyde galibiyeti var.borisia mönchangladback kadıköyde fenere 3 tane atmıştı.tolganın o maçta golü var
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''Ronaldo'yu isterim''
Toplam 14
Yorum
1907 gündem olmak için mal mal konuşan biri ve arkasında tinerci kitlesi.
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''Ronaldo'yu isterim''
Toplam 14
Yorum
cekemeyenler doldurmus Ronaldo bizzat Türkiyede Bjk yi tutuyorum demiş insan tabiki şimdi değil ama 33-34 yaşına geldiğinde gayet de gelebilir gayet de iş yapar
Pınar Karşıyaka lige döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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