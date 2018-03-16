Pınar Karşıyaka lige döndü – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    lige döndü

    Pınar Karşıyaka lige döndü

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde , yarın deplasmanına çıkacak.

    Mücadele Anadolu Üniversitesi Spor Salonu'nda saat 20.15'te başlayacak. Karşıyaka'da sakatlığı süren Egemen ve sakatlıktan çıkan Allen forma giymeyecek. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde PAOK'u eleyip çeyrek finale çıkmasına rağmen bu sezon Avrupa'daki başarılı performansını lige yansıtamayan Karşıyaka, üst üste 3 mağlubiyet aldı. Yeşil-kırmızılı ekip, 20 maçta 6 galibiyetle düşme hattının tek galibiyet ve tek basamak üzerinde yer alıyor. Eskişehir temsilcisi ise 10 galibiyetle Play-Off hattında bulunuyor.

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:16
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