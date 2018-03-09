Bornova Beckerspor'a ceza – Fotomaç – 09 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'a ceza

    Bornova Beckerspor'a ceza

    Türkiye Basketbol Federasyonu , Bilyoner.com 'nin 19. haftasında Adana ASKİ ile yapması gereken maça çıkmayan 'a, 1 puan silme ve 30 bin lira para cezası verdi.

    Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, 'a, 3 Mart'ta Adana ASKİ ile deplasmanda yapması gereken lig müsabakasına, başlama saatinde ve 15 dakikalık bekleme süresi sonunda geçerli mazereti olmaksızın katılmaması nedeniyle tarafından 1 puan silme ve 30 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

    Açıklamada, Bornova Beckerspor'un hükmen mağlup (20-0) ilan edilmesinin de kararlaştırıldığı kaydedildi.

    Bornova Beckerspor, şubat ayında da OGM Ormanspor ile deplasmanda yapması gereken maça çıkmadığı gerekçesiyle 1 puan silme ve 30 bin lira para cezasına çarptırılmıştı. İzmir ekibi ayrıca karşılaşmada hükmen mağlup (20-0) ilan edilmişti.

    Bu sezon Bilyoner.com 'nde ilk kez mücadele eden Bornova Beckerspor, geride kalan 19 hafta sonunda 15 puanla 14'üncü ve son sırada yer alıyor.

    Öte yandan, ligde 20. haftada yapılması gereken İstanbul Üniversitesi-Bornova Beckerspor karşılaşması ertelendi.

    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bornova Beckerspor'a ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN