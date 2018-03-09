Bornova Beckerspor'a ceza

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Bornova Beckerspor'a, 3 Mart'ta Adana ASKİ ile deplasmanda yapması gereken lig müsabakasına, başlama saatinde ve 15 dakikalık bekleme süresi sonunda geçerli mazereti olmaksızın katılmaması nedeniyle Disiplin Kurulu tarafından 1 puan silme ve 30 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

Açıklamada, Bornova Beckerspor'un hükmen mağlup (20-0) ilan edilmesinin de kararlaştırıldığı kaydedildi.

Bornova Beckerspor, şubat ayında da OGM Ormanspor ile deplasmanda yapması gereken maça çıkmadığı gerekçesiyle 1 puan silme ve 30 bin lira para cezasına çarptırılmıştı. İzmir ekibi ayrıca karşılaşmada hükmen mağlup (20-0) ilan edilmişti.

Bu sezon Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk kez mücadele eden Bornova Beckerspor, geride kalan 19 hafta sonunda 15 puanla 14'üncü ve son sırada yer alıyor.

Öte yandan, ligde 20. haftada yapılması gereken İstanbul Üniversitesi-Bornova Beckerspor karşılaşması ertelendi.