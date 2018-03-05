Yeşilgiresun Belediyespor'da galibiyet sevinci – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    'da galibiyet sevinci

    Yeşilgiresun Belediyespor'da galibiyet sevinci

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden 'un başkan vekili Sertaç Güneş, karşısında alınan galibiyetle kötü gidişata son verdiklerini söyledi.

    Güneş, yaptığı açıklamada, ligin 19. haftasında dün sahalarında konuk ettikleri 'u 90-81 mağlup ederek 6 maç sonunda galibiyete ulaştıklarını belirtti.

    Ligin 14. haftasındaki Darüşşafaka Basketbol karşılaşmasıyla başlayan mağlubiyetler serisini temsilcisi önünde sonlandırmanın mutluluğu yaşadıklarını vurgulayan Güneş, "Kötü gidişata nihayet İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçıyla 'dur' dedik. Haftalardır arzu ettiğimiz ne yazık ki bir türlü elde edemediğimiz galibiyete sonunda ulaştık. Altı maç sonunda kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Aldıkları galibiyetle alt sıralardan bir nebze uzaklaştıklarını, ligde kalan maçlarda da parkeden iyi sonuçlarla ayrılmayı hedeflediklerini dile getiren Güneş, şöyle konuştu:

    "Bu galibiyet bizi kendimize getirdi. Takım üzerindeki kazanamama baskısına son verdi. Yine düşme potasındaki takımlarla olan galibiyet farkını da açtık. Kalan maçlarda da iyi sonuçlar imza atmak istiyoruz. Hedefimiz seri galibiyetler elde ederek ligi en iyi yerde tamamlamak."

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:40
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