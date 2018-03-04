''Oyuncular güzel reaksiyon gösterdi''
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında ağırladığı Galatasaray Odeabank'ı 80-60 mağlup eden Fenerbahçe Doğuş'un başantrenörü Zeljko Obradovic, karşılaşmanın başından sonuna kadar çok iyi mücadele ortaya koyduklarını söyledi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan derbinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Obradovic, çok iyi oynamadıklarını belirterek, "İlk yarıda biraz heyecanlıydık. Maçın başından sonuna kadar takımın mücadelesine devam etmesi güzeldi. Oyuncuların maç boyunca mücadele etmelerinden dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
Maçın 3. periyodunda çok iyi oynadıklarını vurgulayan Obradovic, "Son çeyrekte ise her şey değişti. Çok mücadele eden bir takıma karşı oynadık. Bahane değil ama Madrid'den dün sabah 9'da döndük. Dün, takımı dinlendirdik ki bugün maça çıkabilelim. Önemli olan konsantrasyon sağlamamız. Oyuncular güzel reaksiyon gösterdi. Takımı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Kaydettiği 21 sayıyla kariyer rekoruna imza atan Ahmet Düverioğlu hakkında da görüşlerini aktaran Sırp başantrenör, şunları kaydetti:
"Ahmet'e geçmişte de fırsat verdim. Ona güveniyorum. Onunla uzun uzun konuştuk. Ona, hedefinin ne olduğunu sordum. Çok çalışması gerektiğini ifade ettim. Çok çalıştığını da görebiliyoruz. Ahmet'in performansından çok mutluyum ama sadece bir maçta bu kadar iyi olmak yetmiyor. Her zaman ve hiç bırakmadan çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Ben ona güvenmeye devam edeceğim."
MAHMUTİ: "DÜŞÜK YÜZDEYLE HÜCUM ETTİK"
Galatasaray Odeabank Başantrenörü Oktay Mahmuti, Fenerbahçe Doğuş'a yenildikleri maçta çok fazla hücum ribaundu verdiklerini ve düşük şut yüzdesiyle oynadıklarını belirtti.
Maç sonunda oluşan 20 sayılık farkın oyunun genelini yansıtmadığını ifade eden Mahmuti, "Enerjimiz yettiği sürece oyunu kontrol ettik. Son çeyrekte yaşadığımız sıkıntılar vardı. Rakibe çok fazla hücum ribaundu verdik. Bunun sonucunda ikinci atışları değerlendirdiler. Düşük yüzdeyle hücum ettik. Fenerbahçe Doğuş'u tebrik ediyorum. Fenerbahçe'ye hem Türkiye'de hem de THY Avrupa Ligi'nde başarılar diliyorum." diye konuştu.
- 04 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 16:35
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2 taraftara 4.5 yıl
Toplam 1
Yorum
Tamam Onlara ceza verildi lakin böyle olayları fenerin ve beşiktaşın ve diger külüplerin taraftarlarıda yaptılar ve yapıyorlar ve böyle ceza almad
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F.Bahçeli taraftarlara Ali Koç sürprizi
Toplam 1
Yorum
Tamam Kim gelirse gelsin gerçek bu ki fenerbahçede tek borç yükseliyor. Zor günler ve seneler
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‘Ben de vurdum’ niye demedin?
Toplam 11
Yorum
gundayad Bence önce yanındakile Tolgay'a, neden kendini yere attığını ya da, Medel'lin topa kendinin vurduğunu neden söylemediğini sorsaydı.
''Oyuncular güzel reaksiyon gösterdi'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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