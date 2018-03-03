Potada derbi günü – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Potada derbi günü

    Potada derbi günü

    'nin 19. haftasında yarın Doğuş ile karşı karşıya gelecek.

    ve 'nda yapılacak maç, saat 13.00'te başlayacak. Mücadele, beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

    Ligde 18 maçta 15 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, haftaya lider girdi. ise 18 maçta 7 galibiyet çıkarabildi.

    Sezonun ilk yarısındaki maçı Doğuş 83-62 kazanmıştı.

    FENERBAHÇE, SON 6 MAÇTA YENİLMEDİ
    Doğuş, sarı-kırmızılı ekip ile yaptığı son 6 resmi maçı kazandı.

    Sarı-lacivertli takım, ile 'nde 4, THY Avrupa Ligi'nde ise 2 maç yaptı. Fenerbahçe, bu maçlarda rakibine mağlup olmadı.

    Fenerbahçe Doğuş, Galatasaray Odeabank'a son olarak 26 Mayıs 2016'da deplasmanda çıktığı lig maçında yenilmişti.

    GALATASARAY, VE ETKİNLİK SALONU'NDA KAZANAMADI
    Galatasaray Odeabank, Fenerbahçe Doğuş'u iç saha maçlarını oynadığı Ülker Spor ve 'nda hiç yenemedi.

    Sarı-kırmızılı basketbol takımı, 2012 yılında hizmete giren salonda Fenerbahçe ile yaptığı 13 lig maçını da kaybetti.

    FENERBAHÇE, GALATASARAY'A SAHASINDA GEÇİT VERMİYOR
    Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, sahasında yaklaşık 7 yıldır Galatasaray'a kaybetmiyor.

    Sarı-kırmızılı takıma son olarak 4 Haziran 2011'de 'nda ev sahibi olduğu maçta mağlup olan sarı-lacivertliler, sonrasında sahasında rakibiyle yaptığı 14 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

    Fenerbahçe, ev sahibi olarak yer aldığı 'nda 1, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 13 karşılaşmayı kazandı.

    Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı iç sahada yakaladığı galibiyet serisi şöyle:

    Tarih Salon Skor
    30.12.2011 Sinan Erdem 80-79
    19.12.2012 Ülker 74-67
    31.03.2014 Ülker 77-52
    03.06.2014 Ülker 89-70
    05.06.2014 Ülker 74-73
    13.06.2014 Ülker 76-63
    19.06.2014 Ülker 20-0 (Hükmen)
    17.11.2014 Ülker 85-74
    21.05.2015 Ülker 93-67
    27.05.2015 Ülker 67-59
    27.02.2016 Ülker 77-68
    25.05.2016 Ülker 93-79
    27.05.2016 Ülker 80-55
    13.11.2016 Ülker 92-74

    Not: Galatasaray, 2013-2014 sezonu play-off final serisinin son maçına çıkmadığı için Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 20-0 hükmen yenik sayılmıştı.

    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:01
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