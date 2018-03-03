Potada derbi günü
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında yarın Fenerbahçe Doğuş ile Galatasaray Odeabank karşı karşıya gelecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç, saat 13.00'te başlayacak. Mücadele, beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.
Ligde 18 maçta 15 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, haftaya lider girdi. Galatasaray Odeabank ise 18 maçta 7 galibiyet çıkarabildi.
Sezonun ilk yarısındaki maçı Fenerbahçe Doğuş 83-62 kazanmıştı.
FENERBAHÇE, SON 6 MAÇTA YENİLMEDİ
Fenerbahçe Doğuş, sarı-kırmızılı ekip ile yaptığı son 6 resmi maçı kazandı.
Sarı-lacivertli takım, Galatasaray Odeabank ile Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 4, THY Avrupa Ligi'nde ise 2 maç yaptı. Fenerbahçe, bu maçlarda rakibine mağlup olmadı.
Fenerbahçe Doğuş, Galatasaray Odeabank'a son olarak 26 Mayıs 2016'da deplasmanda çıktığı lig maçında yenilmişti.
GALATASARAY, ÜLKER SPOR VE ETKİNLİK SALONU'NDA KAZANAMADI
Galatasaray Odeabank, Fenerbahçe Doğuş'u iç saha maçlarını oynadığı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda hiç yenemedi.
Sarı-kırmızılı basketbol takımı, 2012 yılında hizmete giren salonda Fenerbahçe ile yaptığı 13 lig maçını da kaybetti.
FENERBAHÇE, GALATASARAY'A SAHASINDA GEÇİT VERMİYOR
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, sahasında yaklaşık 7 yıldır Galatasaray'a kaybetmiyor.
Sarı-kırmızılı takıma son olarak 4 Haziran 2011'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda ev sahibi olduğu maçta mağlup olan sarı-lacivertliler, sonrasında sahasında rakibiyle yaptığı 14 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi.
Fenerbahçe, ev sahibi olarak yer aldığı Sinan Erdem Spor Salonu'nda 1, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 13 karşılaşmayı kazandı.
Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı iç sahada yakaladığı galibiyet serisi şöyle:
|Tarih
|Salon
|Skor
|30.12.2011
|Sinan Erdem
|80-79
|19.12.2012
|Ülker
|74-67
|31.03.2014
|Ülker
|77-52
|03.06.2014
|Ülker
|89-70
|05.06.2014
|Ülker
|74-73
|13.06.2014
|Ülker
|76-63
|19.06.2014
|Ülker
|20-0 (Hükmen)
|17.11.2014
|Ülker
|85-74
|21.05.2015
|Ülker
|93-67
|27.05.2015
|Ülker
|67-59
|27.02.2016
|Ülker
|77-68
|25.05.2016
|Ülker
|93-79
|27.05.2016
|Ülker
|80-55
|13.11.2016
|Ülker
|92-74
Not: Galatasaray, 2013-2014 sezonu play-off final serisinin son maçına çıkmadığı için Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 20-0 hükmen yenik sayılmıştı.
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 13:01
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Neden affedildi? Ozan planı belli oldu?
Toplam 2
Yorum
fatih kiralayın 1 sezon anadolu takımına
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Potada derbi günü
Toplam 1
Yorum
UZMAN ANALİST İYİKİ 19.06.2014 TE SAHAYA ÇIKMAMIŞLAR DA 20- O OLMUŞ. DAHA ÖNCE VE SONRA ÇIKMIŞLARDA NE OLMUŞ 25-30 SAYI FARKLA YENİLMİŞLER
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Terim patladı: 'Artık yeter'
Toplam 4
Yorum
UZMAN GÖZLEMCİ 6 DEPLASMANIN 5 İNİ HAKEMLERLE ALACAGINIZ GARANTİ AMA KADIKÖYDEKİ MAÇI NAPÇAZ
Potada derbi günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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