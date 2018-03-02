Uşak'ın konuğu Beşiktaş – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    Uşak'ın konuğu

    Uşak'ın konuğu <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>

    TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattında yer alan Muratbey Uşak, yarın zirve yarışı veren Sompo Japan'ı ağırlayacak. Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları 20 TL olarak açıklandı.

    Konuk taraftarları cezaları nedeniyle salona alınmayacak. Kırmızı-siyahlı ekipte NBA patentli son transer CJ Watson, ilk kez bu maçta taraftarla buluşacak. Ligde bu sezon sergilediği istikrarsız grafikten Antrenör Aziz Bekir yönetiminde kurtulmaya çalışan Muratbey Uşak, 18 haftada 4 galibiyetle düşme hattından çıkamadı. A Milli Takım'ın da antrenörlüğünü yapan Ufuk Sarıca'nın çalıştırdığı Beşiktaş, 13 galibiyetle üçüncü basamakta.

    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:43
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