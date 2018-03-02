Uşak'ın konuğu Beşiktaş
TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattında yer alan Muratbey Uşak, yarın zirve yarışı veren Beşiktaş Sompo Japan'ı ağırlayacak. Uşak Üniversitesi Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları 20 TL olarak açıklandı.
Konuk Beşiktaş taraftarları cezaları nedeniyle salona alınmayacak. Kırmızı-siyahlı ekipte NBA patentli son transer CJ Watson, ilk kez bu maçta taraftarla buluşacak. Ligde bu sezon sergilediği istikrarsız grafikten Antrenör Aziz Bekir yönetiminde kurtulmaya çalışan Muratbey Uşak, 18 haftada 4 galibiyetle düşme hattından çıkamadı. A Milli Takım'ın da antrenörlüğünü yapan Ufuk Sarıca'nın çalıştırdığı Beşiktaş, 13 galibiyetle üçüncü basamakta.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:43
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Koridorlar karıştı
Toplam 17
Yorum
BEŞİKTAŞ Fitili Soldado ateşledi Josef üçkağıçılıkla kırmızı aldırdı,Ekici denen adam aynı hareketi pepe'ye yaptı. Yiyorsa verseydin kırmızıyı FIRAT.
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Şenol Güneş'ten Soldado'ya gönderme
Toplam 17
Yorum
lazer1903 Queresma nın pozisyonunda JOSEFE vurmuyor bile Ekici yumruk atıyor bakın görüntülere Saldado kariyerini bitmiştir.
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Quaresma'ya ağır ceza!
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taraftar Penarol maçında rakip oyuncuya yumruk atan Galatasaray ve Brezilya Milli Takımının eski oyuncusu Felipe Melo'ya 6 ay men cezası verdi.
Uşak'ın konuğu Beşiktaş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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