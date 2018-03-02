Pınar Karşıyaka'nın konuğu Darüşşafaka – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    'nın konuğu

    <a href="/index/pinar-karsiyaka?id=244318e5-e8b4-4f1d-8338-cbf84d434a00" class="" rel="tag">Pınar Karşıyaka</a>'nın konuğu <a href="/index/darussafaka?id=4ba506f0-543b-42b3-a80e-f7f283d8ef9a" class="" rel="tag">Darüşşafaka</a>

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yarın 'yı konuk edecek 'nın başantrenörü Aleksandar Trifunovic, "İlk yarıdan daha iyi durumdayız ve kendi evimizde önemli bir hedefi olan takıma karşı kazanmak için en uygun zaman." dedi.

    Trifunovic, yaptığı açıklamada, lige verilen araların ardından takımların nasıl reaksiyon vereceklerinin hep soru işareti olduğunu söyledi. Sakat oyuncuları Egemen Güven ve Bryon Allen'ın yokluklarına rağmen lige verilen arayı iyi geçirdiklerini kaydeden Trifunovic, şöyle konuştu:

    "Beşiktaş Sompo Japan'la oynadığımız hazırlık maçı da çok verimli geçti. Genel olarak iyi idman yapıp, iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. , ligin en atletik takımı. Bu yüzden biz de buna göre bu maça hazırlandık. İlk yarıdaki maçta kötü durumda olmamıza rağmen rakibimize direnmeye çalışmıştık ama istediğimiz sonucu elde edememiştik. Şu anda ilk yarıdan daha iyi durumdayız ve kendi evimizde önemli bir hedefi olan takıma karşı kazanmak için en uygun zaman."

    ile arasındaki müsabaka, yarın saat 15.15'te Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.

    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:36
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