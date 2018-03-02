Pınar Karşıyaka'nın konuğu Darüşşafaka
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yarın Darüşşafaka'yı konuk edecek Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Aleksandar Trifunovic, "İlk yarıdan daha iyi durumdayız ve kendi evimizde önemli bir hedefi olan takıma karşı kazanmak için en uygun zaman." dedi.
Trifunovic, yaptığı açıklamada, lige verilen araların ardından takımların nasıl reaksiyon vereceklerinin hep soru işareti olduğunu söyledi. Sakat oyuncuları Egemen Güven ve Bryon Allen'ın yokluklarına rağmen lige verilen arayı iyi geçirdiklerini kaydeden Trifunovic, şöyle konuştu:
"Beşiktaş Sompo Japan'la oynadığımız hazırlık maçı da çok verimli geçti. Genel olarak iyi idman yapıp, iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Darüşşafaka, ligin en atletik takımı. Bu yüzden biz de buna göre bu maça hazırlandık. İlk yarıdaki maçta kötü durumda olmamıza rağmen rakibimize direnmeye çalışmıştık ama istediğimiz sonucu elde edememiştik. Şu anda ilk yarıdan daha iyi durumdayız ve kendi evimizde önemli bir hedefi olan takıma karşı kazanmak için en uygun zaman."
Pınar Karşıyaka ile Darüşşafaka arasındaki müsabaka, yarın saat 15.15'te Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:36
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Koridorlar karıştı
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BEŞİKTAŞ Fitili Soldado ateşledi Josef üçkağıçılıkla kırmızı aldırdı,Ekici denen adam aynı hareketi pepe'ye yaptı. Yiyorsa verseydin kırmızıyı FIRAT.
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Şenol Güneş'ten Soldado'ya gönderme
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lazer1903 Queresma nın pozisyonunda JOSEFE vurmuyor bile Ekici yumruk atıyor bakın görüntülere Saldado kariyerini bitmiştir.
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Quaresma'ya ağır ceza!
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taraftar Penarol maçında rakip oyuncuya yumruk atan Galatasaray ve Brezilya Milli Takımının eski oyuncusu Felipe Melo'ya 6 ay men cezası verdi.
Pınar Karşıyaka'nın konuğu Darüşşafaka haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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