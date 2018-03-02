Basketbol'da haftanın programı – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    'da haftanın programı

    Basketbol'da haftanın programı

    Tahincioğlu Süper Ligi ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 19. hafta mücadeleleriyle devam edilecek, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 25. hafta karşılaşmaları yapılacak.

    Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın maç programı şöyle:

    - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

    Yarın:

    13.00 Muratbey Uşak-Beşiktaş Sompo Japan (Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi)

    15.15 Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)

    20.15 Trabzonspor-Banvit (Hayri Gür)


    4 Mart Pazar:

    13.00 Fenerbahçe Doğuş-Galatasaray Odeabank (Ülker Spor ve Etkinlik)

    15.15 Demir İnşaat Büyükçekmece-Anadolu Efes (Gazanfer Bilge)

    17.00 Yeşilgiresun Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Giresun 19 Eylül)

    19.30 Eskişehir Basket-Gaziantep Basketbol (Anadolu Üniversitesi)


    5 Mart Pazartesi:

    19.00 TOFAŞ-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (TOFAŞ)

    - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

    Yarın:

    14.00 Adana ASKİ-Bornova Beckerspor (Adana Atatürk)

    14.00 OGM Ormanspor-Beşiktaş (M. Sait Zarifoğlu)

    14.00 Abdullah Gül Üniversitesi-BOTAŞ (Kadir Has Kongre Merkezi)


    4 Mart Pazar:

    14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Üniversitesi (Edip Buran)

    14.00 Canik Belediyespor-Çukurova Basketbol (Canik Belediye Mehmet Can Öztürk)

    15.00 Galatasaray-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)

    15.30 Fenerbahçe-Yakın Doğu Üniversitesi (Metro Enerji)

    - Türkiye Basketbol 1. Ligi

    Yarın:

    14.00 Bahçeşehir Koleji-Akhisar Belediyespor (Caferağa)

    15.00 İstanbulspor Beylikdüzü-OGM Ormanspor (Beylikdüzü)

    15.00 Petkim Spor-Düzce Belediyespor (İzmir ENKA)

    16.00 Türk Telekom-Afyon Belediyespor (TOBB ETÜ)

    16.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Ankara DSİ (Ankara)

    17.00 Antalyaspor-Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent (Antalya)

    18.00 Bursaspor Durmazlar-Sigortam.net Bakırköy Basket (Bursa Atatürk)

    4 Mart Pazar:

    16.00 Bandırma Kırmızı-Yalova Group Belediye (Banvit Kara Ali Acar)

    16.00 Selçuklu Belediyespor-Karesispor (Selçuklu Belediyesi)

    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:41
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