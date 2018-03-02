Basketbol'da haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın maç programı şöyle:

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Muratbey Uşak-Beşiktaş Sompo Japan (Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi)

15.15 Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)

20.15 Trabzonspor-Banvit (Hayri Gür)



4 Mart Pazar:

13.00 Fenerbahçe Doğuş-Galatasaray Odeabank (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.15 Demir İnşaat Büyükçekmece-Anadolu Efes (Gazanfer Bilge)

17.00 Yeşilgiresun Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Giresun 19 Eylül)

19.30 Eskişehir Basket-Gaziantep Basketbol (Anadolu Üniversitesi)



5 Mart Pazartesi:

19.00 TOFAŞ-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (TOFAŞ)

- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Adana ASKİ-Bornova Beckerspor (Adana Atatürk)

14.00 OGM Ormanspor-Beşiktaş (M. Sait Zarifoğlu)

14.00 Abdullah Gül Üniversitesi-BOTAŞ (Kadir Has Kongre Merkezi)



4 Mart Pazar:

14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Üniversitesi (Edip Buran)

14.00 Canik Belediyespor-Çukurova Basketbol (Canik Belediye Mehmet Can Öztürk)

15.00 Galatasaray-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)

15.30 Fenerbahçe-Yakın Doğu Üniversitesi (Metro Enerji)

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Yarın:

14.00 Bahçeşehir Koleji-Akhisar Belediyespor (Caferağa)

15.00 İstanbulspor Beylikdüzü-OGM Ormanspor (Beylikdüzü)

15.00 Petkim Spor-Düzce Belediyespor (İzmir ENKA)

16.00 Türk Telekom-Afyon Belediyespor (TOBB ETÜ)

16.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Ankara DSİ (Ankara)

17.00 Antalyaspor-Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent (Antalya)

18.00 Bursaspor Durmazlar-Sigortam.net Bakırköy Basket (Bursa Atatürk)

4 Mart Pazar:

16.00 Bandırma Kırmızı-Yalova Group Belediye (Banvit Kara Ali Acar)

16.00 Selçuklu Belediyespor-Karesispor (Selçuklu Belediyesi)