Pınar Karşıyaka'dan yeni start – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    'dan yeni start

    Pınar Karşıyaka'dan yeni start

    TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde , sezona 2019 Dünya Kupası Elemeleri nedeniyle verilen ara sonrası yarın 'yı ağırlayacak.

    Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 15.15'te başlayacak mücadelenin bilet fiyatları tam 20, öğrenci 10 TL olarak belirlendi. Yeşil-kırmızılılarda sakatlıkları süren Allen ve Egemen, bu karşılaşmada da görev yapamayacak.

    Sezona verilen aradan önce son olarak 10 Şubat'ta Galatasaray Odeabank'a deplasmanda 98-82 mağlup olan Karşıyaka, ligde 18 maçta 6 galibiyetle 12. sırada bulunuyor. ise 11 galibiyetle Play-Off hattında 6. basamakta yer alıyor. Bu maçın ardından 6 Mart Salı günü FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 turunda Yunanistan'da PAOK'a konuk olacak Kaf-Kaf, kazanıp kritik Avrupa deplasmanı öncesi moral tazelemek istiyor.

    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:47
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