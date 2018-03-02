Pınar Karşıyaka'dan yeni start
TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, sezona 2019 Dünya Kupası Elemeleri nedeniyle verilen ara sonrası yarın Darüşşafaka'yı ağırlayacak.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 15.15'te başlayacak mücadelenin bilet fiyatları tam 20, öğrenci 10 TL olarak belirlendi. Yeşil-kırmızılılarda sakatlıkları süren Allen ve Egemen, bu karşılaşmada da görev yapamayacak.
Sezona verilen aradan önce son olarak 10 Şubat'ta Galatasaray Odeabank'a deplasmanda 98-82 mağlup olan Karşıyaka, ligde 18 maçta 6 galibiyetle 12. sırada bulunuyor. Darüşşafaka ise 11 galibiyetle Play-Off hattında 6. basamakta yer alıyor. Bu maçın ardından 6 Mart Salı günü FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 turunda Yunanistan'da PAOK'a konuk olacak Kaf-Kaf, kazanıp kritik Avrupa deplasmanı öncesi moral tazelemek istiyor.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:47
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Koridorlar karıştı
Toplam 17
Yorum
BEŞİKTAŞ Fitili Soldado ateşledi Josef üçkağıçılıkla kırmızı aldırdı,Ekici denen adam aynı hareketi pepe'ye yaptı. Yiyorsa verseydin kırmızıyı FIRAT.
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Şenol Güneş'ten Soldado'ya gönderme
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lazer1903 Queresma nın pozisyonunda JOSEFE vurmuyor bile Ekici yumruk atıyor bakın görüntülere Saldado kariyerini bitmiştir.
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Quaresma'ya ağır ceza!
Toplam 10
Yorum
taraftar Penarol maçında rakip oyuncuya yumruk atan Galatasaray ve Brezilya Milli Takımının eski oyuncusu Felipe Melo'ya 6 ay men cezası verdi.
Pınar Karşıyaka'dan yeni start haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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