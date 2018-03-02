Pınar Karşıyaka'dan yeni start

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 15.15'te başlayacak mücadelenin bilet fiyatları tam 20, öğrenci 10 TL olarak belirlendi. Yeşil-kırmızılılarda sakatlıkları süren Allen ve Egemen, bu karşılaşmada da görev yapamayacak.



Sezona verilen aradan önce son olarak 10 Şubat'ta Galatasaray Odeabank'a deplasmanda 98-82 mağlup olan Karşıyaka, ligde 18 maçta 6 galibiyetle 12. sırada bulunuyor. Darüşşafaka ise 11 galibiyetle Play-Off hattında 6. basamakta yer alıyor. Bu maçın ardından 6 Mart Salı günü FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 turunda Yunanistan'da PAOK'a konuk olacak Kaf-Kaf, kazanıp kritik Avrupa deplasmanı öncesi moral tazelemek istiyor.