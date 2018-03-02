İspanyol Koç'tan taraftara çağrı
Eskişehir Basket'in İspanyol Başantrenörü Josep Maria Berrocal, iç sahada kazanarak gidişatı değiştirmeleri gerektiğini söyledi.
Buğrahan Tuncer'in A Milli Erkek Basketbol Takımı'na, Kravtsov'un ise Ukrayna Milli Takımı'nda forma giymesinin kulüp adına sevindirici olduğunu ifade eden İspanyol Koç Berrocal, "Takım olarak, kulüp olarak milli takımlarda oynayan oyuncuların olması oldukça güzel. Özellikle 1. Lig'den Süper Lige yükselen bir takım için ki Buğrahan da oradan geldi, oyuncunun milli takımı için oynaması sevindirici bir gelişme" dedi.
"Kazanmak için çözümler buluyoruz"
Pazar günü saat 19.30'da lig sonuncusu Gaziantep Basketbol maçının kendileri için viraj olduğuna olduğuna vurgu yapan Berrocal, "Kazanmak için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Üst üste birçok maç kaybettik ancak son 3 maçta eksik ve sakatlıklara rağmen iyi mücadele ettik. Takımımızın iç sahada iyi olduğunu göstermesi ve kazanması gereken bir maç, kazanarak kötü gidişatımızı değiştirmeliyiz. Benim için önemli olan kimlerin oynamayacağı değil, sahadakilerin ne yapacağı. Sahada olacak olan ve kenarda bekleyecek oyuncularımız var, onların kazanmak için yüzde 100 ile oynaması önemli. Eksikler için yakınmaktansa kazanmak için çözümler buluyoruz" ifadelerini kullandı.
Taraftara çağrıda bulundu
Zorlu maçta hedeflerinin galibiyet olduğunu belirten Berrocal, "Tabii ki herkes kazanmak ister, kazanınca her şey daha güzel görünür. Böyle kritik mücadelelerde taraftarımızın bizimle olması oldukça önemli. Umarım Pazar günü salonu doldurarak bize destek olurlar ve biz de onlar için en iyi mücadeleyi ortaya koyarız" dedi.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:32
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Senaryo yazmışlar
Toplam 7
Yorum
aydın vida topu ilk dakikada kırmızı kart ve penaltı pepe caner es geçildi alper volkan kıemızı haklı 8 kişi yenemediniz yine tff sizden 2 senedir
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FENERBAHÇE 9 KİŞİ! Volkan Demirel kızardı
Toplam 36
Yorum
FB Lİ Nuri 4 Gün önceki Lig maçında Volkan yoktu maç 11-11 oynandı.hatırlatmak isterim
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Usta kalemler derbiyi yazdı
Toplam 11
Yorum
aydın fb ne kadar doğranıyor ortada ilk golde hakem penaltıyı çalsa vida kırmızı pepe kollandı caner keza öyle alper ve volkan kırmızı doğru hake
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