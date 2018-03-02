İspanyol Koç'tan taraftara çağrı – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    'tan taraftara çağrı

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    'in İspanyol Başantrenörü Josep Maria Berrocal, iç sahada kazanarak gidişatı değiştirmeleri gerektiğini söyledi.

    Tahincioğlu Süper Ligi ekiplerinden , Pazar günü oynayacağı Gaziantep mücadelesinin hazırlıklarını sürdürüyor. Uzun süredir galibiyete hasret olan takımda , oyuncularıyla özel olarak ilgilenerek zorlu mücadeleden galip ayrılmak istiyor. Milli takımlarda bulunan ve antrenmanlara katılan oyunculara destek veren Berrocal, kötü gidişata son vermek istediklerini belirtti.

    Buğrahan Tuncer'in A Milli Erkek Basketbol Takımı'na, Kravtsov'un ise Ukrayna Milli Takımı'nda forma giymesinin kulüp adına sevindirici olduğunu ifade eden Berrocal, "Takım olarak, kulüp olarak milli takımlarda oynayan oyuncuların olması oldukça güzel. Özellikle 1. Lig'den Süper Lige yükselen bir takım için ki Buğrahan da oradan geldi, oyuncunun milli takımı için oynaması sevindirici bir gelişme" dedi.

    "Kazanmak için çözümler buluyoruz"
    Pazar günü saat 19.30'da lig sonuncusu Gaziantep Basketbol maçının kendileri için viraj olduğuna olduğuna vurgu yapan Berrocal, "Kazanmak için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Üst üste birçok maç kaybettik ancak son 3 maçta eksik ve sakatlıklara rağmen iyi mücadele ettik. Takımımızın iç sahada iyi olduğunu göstermesi ve kazanması gereken bir maç, kazanarak kötü gidişatımızı değiştirmeliyiz. Benim için önemli olan kimlerin oynamayacağı değil, sahadakilerin ne yapacağı. Sahada olacak olan ve kenarda bekleyecek oyuncularımız var, onların kazanmak için yüzde 100 ile oynaması önemli. Eksikler için yakınmaktansa kazanmak için çözümler buluyoruz" ifadelerini kullandı.

    Taraftara çağrıda bulundu
    Zorlu maçta hedeflerinin galibiyet olduğunu belirten Berrocal, "Tabii ki herkes kazanmak ister, kazanınca her şey daha güzel görünür. Böyle kritik mücadelelerde taraftarımızın bizimle olması oldukça önemli. Umarım Pazar günü salonu doldurarak bize destek olurlar ve biz de onlar için en iyi mücadeleyi ortaya koyarız" dedi.
    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:32
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