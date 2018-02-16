BŞB’de hedef, Gaziantep Büyükşehir galibiyeti
Tekerlekli Sandalye Süper Lig'inde hedefini ilk 4 olarak belirleyen BŞB Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı çalıştırıcısı Antrenör Alper Şentürk, "Çıkışımızı sürdürmek için kazanmak zorundayız. Zor bir maç olacak ama sonunda sevinen biz olacağız" dedi.
İkinci yarının ilk maçında Ankara'da TSK'yı mağlup ederek önemli bir galibiyet elde eden Büyükşehir Belediyespor, averajla ligde bir üstünde yer alan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u da mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. TSK galibiyetinin çok önemli olduğuna dikkat çeken antrenör Alper Şentürk, "TSK galibiyetinin anlam kazanması için Gaziantep'i de yenmeliyiz. Rakibimiz ile puanlarımız eşit. Onlar 5. biz 6. sıradayız. Hedefimize ulaşmak için kazanmak zorundayız. Zor bir maç olacak. Ligin ilk yarısındaki maçta deplasmanda rakibimize mağlup olmuştuk. Şimdi hem rövanşı almak hem de çıkışımızı sürdürmek için kazanmak istiyoruz. Takım olarak iyi durumdayız" diye konuştu.
İkinci yarının ilk maçında Ankara'da TSK'yı mağlup ederek önemli bir galibiyet elde eden Büyükşehir Belediyespor, averajla ligde bir üstünde yer alan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u da mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. TSK galibiyetinin çok önemli olduğuna dikkat çeken antrenör Alper Şentürk, "TSK galibiyetinin anlam kazanması için Gaziantep'i de yenmeliyiz. Rakibimiz ile puanlarımız eşit. Onlar 5. biz 6. sıradayız. Hedefimize ulaşmak için kazanmak zorundayız. Zor bir maç olacak. Ligin ilk yarısındaki maçta deplasmanda rakibimize mağlup olmuştuk. Şimdi hem rövanşı almak hem de çıkışımızı sürdürmek için kazanmak istiyoruz. Takım olarak iyi durumdayız" diye konuştu.
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:11
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