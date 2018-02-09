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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Büyükşehir Basket'in konuğu Yeşilgiresun

    Büyükşehir Basket'in konuğu Yeşilgiresun

    Büyükşehir Basketbol Kulübü, Tahincioğlu BSL’nin 18. haftasında ’u konuk edecek. 11 Şubat Pazar günü saat 17.00’da ’nda oynanacak mücadele canlı olarak yayınlanacak.

    Spor Salonu'nda bulunan kulüp ofisi ve Serdivan Mavi Durak'ta satılmaya başlanan maç biletlerinin, 10 Şubat Cumartesi günü Atatürk Bulvarı'ndan ve maçın oynanacağı 11 Şubat Pazar günü 'nda bulunan bilet gişelerinden satışı gerçekleştirilecek. Basketbol Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "'la oynayacağımız zorlu mücadeleye tüm taraftarlarımız davetlidir" ifadelerine yer verildi.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:54
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