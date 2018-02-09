Büyükşehir Basket'in konuğu Yeşilgiresun
Sakarya Büyükşehir Basketbol Kulübü, Tahincioğlu BSL’nin 18. haftasında Yeşilgiresun Belediyespor’u konuk edecek. 11 Şubat Pazar günü saat 17.00’da Sakarya Spor Salonu’nda oynanacak mücadele canlı olarak yayınlanacak.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:54
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Gomis satıldı!
Toplam 18
Yorum
bbb Adam 33 yasinda bile degil. Yalan haberlerle insani kandirmayin.
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Trabzonspor'da şok: Maça çıkmama kararı!
Toplam 2
Yorum
ERAY Şu açıkça ortada ki basketbol takımının yönetimi başarısız. Bırakın gidin, rezil ettiniz TS gibi bir kulübü.
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Trabzonspor'da şok: Maça çıkmama kararı!
Toplam 2
Yorum
acg Bütün yabancıları gönderin. Yerliler ile oynayın. Yapamıyorsanız bırakın bu işi . Futbolda da borç 1 trilyon dan fazla yakında oda patlar.
Büyükşehir Basket'in konuğu Yeşilgiresun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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