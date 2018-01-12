Sakarya'nın konuğu Eskişehir Basket
Sakarya Büyükşehir Basket, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde ilk yarının son maçında 14 Ocak Pazar günü sahasında Eskişehir Basket ile karşılaşacak.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:13
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Galatasaray'dan Loic Remy atağı
Toplam 5
Yorum
aslan süper golcü galatasaraya cok faydali olur süüüüüüüüüüpeeeer
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Herkes Tudor'un arkasından salladı!
Toplam 13
Yorum
Gsli Karabüğü nasıl yarı yolda bıraktı asla hoca olamayacak kondisyoner oyuncularla ilişkisi sıfır çalıştığı tüm oyuncularla geçinemeyen bir kişi
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Aykut Kocaman: "Robin van Persie ile..."
Toplam 4
Yorum
aslan persie pörsüğü gitsin başka birşey istemiyor millet.3 yıldır şampiyonluğa engel oldu.ona ödenen paralara 2 tane golcü alınırdı
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