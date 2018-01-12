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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Sakarya'nın konuğu

    Sakarya'nın konuğu <a href="/index/eskisehir-basket?id=0d070b94-9e37-4e52-a83d-f2f5a72a4602" class="" rel="tag">Eskişehir Basket</a>

    , Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde ilk yarının son maçında 14 Ocak Pazar günü sahasında ile karşılaşacak.

    Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında 'i konuk edecek. Karşılaşma, 14 Ocak Pazar günü saat 15.15'te Sakarya Spor Salonu'nda seyircisiz oynanacak. Türkiye Basketbol Ligi final serisinde yaşanan olaylar dolayısıyla seyircisiz oynanacak mücadeleyi kazanarak ilk yarıyı kapatmak istediklerini dile getiren Basın Sözcüsü Erdal Şenkardeş, "Geçtiğimiz hafta İstanbul'da Fenerbahçe Doğuş'a konuk olduk. İyi bir basketbol ortaya koyduk. Ancak sonunu getiremedik. Şimdi ligin ilk yarısının son maçında Eskişehir'le karşılaşacağız. Güzel ve zor bir maç olacak. İnşallah mücadeleden galip ayrılarak Türkiye Kupası biletini alacağız" diye konuştu.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:13
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