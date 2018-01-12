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    12 Ocak 2018, Cuma
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    ''İlk yarıyı galibiyetle kapatmak istiyoruz''

    ''İlk yarıyı galibiyetle kapatmak istiyoruz''

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında 14 Ocak Pazar günü Eskişehir Basket'i ağırlayacak Büyükşehir Belediyespor'un kulüp basın sözcüsü Erdal Şenkardeş, ilk yarıyı galibiyetle kapatmak istediklerini bildirdi.

    Şenkardeş, yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısının son maçında Eskişehir Basket'i konuk edeceklerini anımsattı. Geçen yıldan kalan cezaları nedeniyle maçı seyircisiz oynayacaklarını kaydeden Şenkardeş, mücadeleyi kazanarak sezon arasına avantajlı girmek ve Türkiye Kupası biletini almak istediklerini aktardı.

    Fenerbahçe Doğuş mücadelesinin ardından tüm konsantrasyonlarını Eskişehir Basket maçına yönelttiklerini belirten Şenkardeş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    "Geçtiğimiz hafta İstanbul'da Fenerbahçe Doğuş'a konuk olduk. İyi bir basketbol ortaya koyduk ancak sonunu getiremedik. Şimdi ligin ilk yarısının son maçında Eskişehir Basket'le karşılaşacağız. Güzel ve zor bir maç olacak. İnşallah mücadeleden galip ayrılarak Türkiye Kupası biletini alacağız."

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 17:09
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