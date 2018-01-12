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    12 Ocak 2018, Cuma
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    G.Saray'da basketbol 'a emanet

    G.Saray'da basketbol <a href="/index/burcin-aslan?id=e961e0aa-834b-43a3-a80c-414ff0974934" class="" rel="tag">Burçin Aslan</a>'a emanet

    'da 'ın istifasının ardından Basketbol Şube Sorumluluğu görevine getirildi.

    Sarı-kırmızılılarda alınan kötü sonuçların ardından , Basketbol Şube Sorumluluğu görevinden istifa etmişti. Bugün kulübün internet sitesinden yapılan açıklama ile Topsakal'ın yerine göreve Yönetim Kurulu Üyesi 'ın getirildiği duyuruldu.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:47
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