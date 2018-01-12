G.Saray'da basketbol Burçin Aslan'a emanet
Galatasaray'da Can Topsakal'ın istifasının ardından Basketbol Şube Sorumluluğu görevine Burçin Aslan getirildi.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:47
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Voleybolda derbi mücadelesi
Toplam 2
Yorum
k. hangi derbi !? 3-0 alır Fenerbahçe ..!
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Emre Mor için sert sözler: "Felaket"
Toplam 10
Yorum
OLumsuz eleştirelere Hangi milli, maçtı hatırlayamadım ama atak dahi yapamıyorduk.E.Mor girdi taraftar çoştoğu gibi defansı resmen salladı.Nankör olmayalım
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Sürpriz transfer Pato
Toplam 9
Yorum
Gsli Ah alan biri varsa o da tudordur karakter olsa takımını satıp bize gelmezdi
G.Saray'da basketbol Burçin Aslan'a emanet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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