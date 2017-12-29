 Pınar Karşıyaka'nın rakibi Sakarya BŞB – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    'nın rakibi Sakarya BŞB

    Pınar Karşıyaka'nın rakibi Sakarya BŞB

    TAHİNCİOĞLU Süper Ligi'nde haftalarca düşme hattında kaldıktan sonra üst üste Muratbey Uşak ve Beşiktaş galibiyetleriyle çıkışa geçen , yarın 2017 yılının son maçında Sakarya Büyükşehir Basketbol deplasmanına çıkacak.

    Sakarya Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 13.00'te başlayacak. Transfer yasağını Yaşar Holding'in desteğiyle kaldırdıktan sonra 2 takviyeyle kadrosunu güçlendiren Kaf-Kaf, 12 maçta 4 galibiyet aldı. Sakarya temsilcisi ise 7 galibiyetle Play-Off barajında bulunuyor.

    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:32
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