Pınar Karşıyaka'nın rakibi Sakarya BŞB
TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde haftalarca düşme hattında kaldıktan sonra üst üste Muratbey Uşak ve Beşiktaş galibiyetleriyle çıkışa geçen Pınar Karşıyaka, yarın 2017 yılının son maçında Sakarya Büyükşehir Basketbol deplasmanına çıkacak.
Sakarya Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 13.00'te başlayacak. Transfer yasağını Yaşar Holding'in desteğiyle kaldırdıktan sonra 2 takviyeyle kadrosunu güçlendiren Kaf-Kaf, 12 maçta 4 galibiyet aldı. Sakarya temsilcisi ise 7 galibiyetle Play-Off barajında bulunuyor.
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:32
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Forvete son aday Martinez!
Toplam 3
Yorum
hayırlı olsun Hem üzüldük hem sevindik Ve şunu bilki gözlerimiz yaşlı İnşallah orada da başarılı olursun Şanşın açık olsun Güle güle seni unutmayacağız
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Özbek favori
Toplam 1
Yorum
vah medya vah düne kadar yerden yere vurduğunuz Terim bugün kahraman ...ne oldu acaba formatlandımı adam...
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Hıncal Uluç'tan G.Saray'a tepki: Yuh olsun!
Toplam 3
Yorum
hakan biri şu hıncal uluç denen virüsü kapının önüne koysun. artık bu hastalığı hiç bir yerde görmek istemiyoruz.
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