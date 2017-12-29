 Muratbey Uşak çıkış arıyor – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    çıkış arıyor

    Muratbey Uşak çıkış arıyor

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 12 maçta yalnız 1 galibiyet alabilen son sıradaki , yeni çalıştırıcısı Aziz Bekir yönetimindeki ilk maçta yarın Eskişehir Basket'i konuk edecek. Mücadele Uşak Üniversitesi Spor Salonu'nda saat 15.15'te başlayacak. Zorlu karşılaşmada taraftar desteğini yanına almaya çalışan kırmızı-siyahlı yönetim, bilet fiyatlarını ücretsiz olarak belirledi. Uşak, ligde üst üste 9 yenilgi alırken Eskişehir Basket ise 12 haftada 9 galibiyetle Play-Off hattında yer alıyor.

    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:24
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