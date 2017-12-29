Muratbey Uşak çıkış arıyor
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 12 maçta yalnız 1 galibiyet alabilen son sıradaki Muratbey Uşak, yeni çalıştırıcısı Aziz Bekir yönetimindeki ilk maçta yarın Eskişehir Basket'i konuk edecek. Mücadele Uşak Üniversitesi Spor Salonu'nda saat 15.15'te başlayacak. Zorlu karşılaşmada taraftar desteğini yanına almaya çalışan kırmızı-siyahlı yönetim, bilet fiyatlarını ücretsiz olarak belirledi. Uşak, ligde üst üste 9 yenilgi alırken Eskişehir Basket ise 12 haftada 9 galibiyetle Play-Off hattında yer alıyor.
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:24
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Asamoah'ı Alex Telles getirecek!
Toplam 1
Yorum
Aslan ALEX TELLESI UCUZA SATAN DURSUN ÖZBEK HIC UTANMIYORMU ? BU ADAM DAHALE BASKANLIK YAPACAK !
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"Futbolcularım artık geleceğe bakıyor"
Toplam 1
Yorum
kenan özkan Sayın hocam takımın son 2 maçı tam bir hüsrandı.Diğer yandan Kupayı istiyorum diyorsunuz ve Konyaspor maçına yedek ağırlıklı çıkıyorsunuz.
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Ozan'ın bonservisi belli oldu
Toplam 13
Yorum
hakan yabancı sayısı azaltılırsa alper, ozan gibi şişirilmiş adamlar gece klüplerinden hiç cıkmaz alternatifleri olmayacagı için,
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