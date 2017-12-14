 "Taraftarımızla birlikte daha güçlüyüz" – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    "Taraftarımızla birlikte daha güçlüyüz"

    "Taraftarımızla birlikte daha güçlüyüz"

    Başantrenörü Sasa Filipovski, kazandıkları Umana maçına ilişkin, "Takımın ortaya koyduğu performanstan çok memnun kaldım" dedi.

    FIBA Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda , lider İtalyan temsilcisi Umana 'yı evinde özellikle ikinci yarıda gösterdiği başarılı performans sonrası 90-62 mağlup etti. Maçı değerlendiren Başantrenörü Sasa Filipovski, bu galibiyetin çok önemli olduğunun altını çizerek, "Buraya gelinceye kadar belli bir güven kaybına uğradık. Takımın ortaya koyduğu performanstan çok memnun kaldım. Oyunculara, taraftara, teknik ekibe ve en başta yönetime teşekkür ediyorum. Taraftarların her maçta salonu doldurmaları halinde onlarla birlikte daha güçlüyüz" diye konuştu.
    İtalya takımı Umana 'da ise Başantrenör Walter De Raffaele, kötü oynadıklarını ve ilk periyot dışında pek varlık gösteremediklerini belirterek, "Üçüncü çeyrekte de Banvit bayağı risk aldı. Banvit'i tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

    Bu galibiyetin ardından Banvit, 5 galibiyet ve 3 mağlubiyetle haftayı 2'nci sırada tamamladı. Lider Strasbourg IG'nin averajla gerisinde yer alan Banvit, bir sonraki maçında Slovenya temsilcisi Union Olimpija ile deplasmanda karşılaşacak.

    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:38
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