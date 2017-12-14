"Taraftarımızla birlikte daha güçlüyüz"
BANVİT Başantrenörü Sasa Filipovski, kazandıkları Umana Reyer Venezia maçına ilişkin, "Takımın ortaya koyduğu performanstan çok memnun kaldım" dedi.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda Banvit, lider İtalyan temsilcisi Umana Reyer Venezia'yı evinde özellikle ikinci yarıda gösterdiği başarılı performans sonrası 90-62 mağlup etti. Maçı değerlendiren Banvit Başantrenörü Sasa Filipovski, bu galibiyetin çok önemli olduğunun altını çizerek, "Buraya gelinceye kadar belli bir güven kaybına uğradık. Takımın ortaya koyduğu performanstan çok memnun kaldım. Oyunculara, taraftara, teknik ekibe ve en başta yönetime teşekkür ediyorum. Taraftarların her maçta salonu doldurmaları halinde onlarla birlikte daha güçlüyüz" diye konuştu.
İtalya takımı Umana Reyer Venezia'da ise Başantrenör Walter De Raffaele, kötü oynadıklarını ve ilk periyot dışında pek varlık gösteremediklerini belirterek, "Üçüncü çeyrekte de Banvit bayağı risk aldı. Banvit'i tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Bu galibiyetin ardından Banvit, 5 galibiyet ve 3 mağlubiyetle haftayı 2'nci sırada tamamladı. Lider Strasbourg IG'nin averajla gerisinde yer alan Banvit, bir sonraki maçında Slovenya temsilcisi Union Olimpija ile deplasmanda karşılaşacak.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:38
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Cenk Tosun'a Bundesliga'dan talip!
Toplam 4
Yorum
Fiko Cenki de birine kakalayamadılar. Hergün biri 150 milyon veriyor her ne hikmetse hala elde kalıyor.1 milyon bile veren çıkmaz bu balona.
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Caner: Arkamda olun
Toplam 10
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 BEŞİKTAŞ İÇİN BİR ŞEY YAPMAK İSTİYORSAN ÖNCE ADAM OLMAN LAZIM.! İLK GELDİĞİNDE SEVDİK SENİ..AYLARDIR SAKAT KALDIN HASRETLE BEKLEDİK!!!
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Sağ bek adaylarına veto
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 SCOUT EKİPLERİNİZİ TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİN SAYIN BAŞKAN..YATIYORLAR.. YILLARDIR KAÇ TANE FUTBOLCU KEŞFEDİP BEŞİKTAŞA KAZANDIRDILAR.!
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