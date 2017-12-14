Sakarya, seri başlatmak istiyor

Altuğ, yaptığı açıklamada, hakem kararlarının damga vurduğunu savunduğu maçta Anadolu Efes'e kaybettiklerini anımsattı.

Gaziantep önünde galibiyet elde ederek yeni bir seri başlatmak istediklerini belirten Altuğ, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Banvit galibiyetlerinin ardından Anadolu Efes'le karşılaştık. Maçın ardından da ifade ettiğim gibi bu hakem triosuyla mücadeleden galip gelmemiz pek mümkün değildi. Her şeye rağmen biz sahaya çıkıp, en iyi oyunumuzu yansıtmaya çalıştık. Mücadeleci ruhumuzu da ortaya koyduğumuzu ifade etmeliyim. Çalınan hatalı düdüklere rağmen maçın içinde kalmayı başardık ancak olmadı. İnşallah Gaziantep karşısında aldığımız bu yenilgiyi telafi edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Altuğ, Gaziantep maçı öncesi taraftarlara çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:

"Hedef maçlardan birine daha saha ve seyircimizin önünde çıkacağız. 16 Aralık Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak zorlu mücadeleye tüm taraftarlarımızı bekliyoruz. Taraftarlarımızın destekleri oyuncularımıza güç katıyor. Maç biletlerimiz de satışa çıktı. Bu önemli karşılaşma öncesi çağrımızı yineliyor, taraftarlarımızı takımımızın yanında olmaya davet ediyorum."