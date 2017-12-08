Karşıyaka Basketbol A.Ş. için ilk hamle

Şube için 1.6 milyon TL ek kaynak ayırarak FIBA kanalıyla gelen transfer yasağını ikinci kez kaldıran, şirketleşme ve hisselerin devri tamamlandığı takdirde yönetim şeklinin nasıl olacağını Arkasspor ve Tofaş modellerini baz alarak inceleten holding, takımla da bire bir ilgilenmeye başladı. Şirketleşme komitesine de başkanlık yapan kulübün eski başkanlarından ve eski Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu, basketbol takımıyla bir araya gelerek, "Yanınızdayız" mesajı verdi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki toplantıya Başkan Mutlu Altuğ ve eski başkanlardan İbrahim Koç da katıldı.



Yaşar Holding'in eski CEO'su olan ve holding yönetiminin talebiyle şirketleşme sürecinde 2 aydır şube başkanı bulunmayan takımla bire bir ilgileneceğini açıklayan Denizkurdu, Antrenör Aleksandar Trifunovic ve oyunculara, "Kulüpte yönetim sistemi değişeceği için sizinle konuşmaya geldim. Yaşar Holding şube yönetimini devralmaya hazırlanıyor. Kongreden onay çıkması halinde basketbol şubesi şirketleşip holdinge geçecek. Maddi sıkıntı yaşanmayacak, takıma transfer yapılacak. Sizden istediğimiz takım olarak ligdeki kötü performansı tersine çevirmeniz" dedi.

Denizkurdu, takıma yapılacak yabancı guard ve pivot transferleriyle de ilgilenecek. Basketboldaki şirketleşme projesi gerçekleşirse 21-28 Aralık tarihlerinde yapılacağı açıklanan şirketleşmeyle ilgili ikinci olağanüstü kongrede üyelerle paylaşılarak camianın onayına sunulacak.



?INFINITE İLE GÖRÜŞME

Ağır borç yükü ve mali sıkıntılarından futbol şubesine dışarıdan yatırım ortağı alarak kurtulmaya çalışıp 15 Kasım'da yapılan kongrede futbolda şirketleşme görüşmelerine başlamak için camiadan yetki alan Karşıyaka yönetimi, talip olan Infinite Group'la İzmir'de görüştü. Görüşmede kulübü Başkan Mutlu Altuğ ve şirketleşme komitesi, Hollanda'da kurulan firmayı ise Türk kurucusu ve CEO'su Kazım Atilla ile yöneticileri temsil etti. Kulübün borç yapısını ve firmanın sağlayabileceği maddi katkıyı görüşen taraftarın haftaya tekrar bir araya gelecekleri açıklandı.