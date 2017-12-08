Eskişehir Basket, Trabzonspor maçına odaklandı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Eskişehir Basket'in başantrenörü Josep Maria Berrocal, 10 Aralık Pazar günü konuk edecekleri Trabzonspor maçında ortaya koyacakları oyunla taraftarı mutlu etmeyi hedeflediklerini söyledi.
Berrocal, Anadolu Üniversitesi Spor Salonu'nda gazeteciler yaptığı açıklamada, siyah-kırmızılı takımın gidişatından memnun olduğunu dile getirerek, zamanla geliştirecekleri yeteneklerinin olduğunu bildirdi.
İspanyol teknik adam, Trabzonspor'un güçlü bir rakip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Sadece puan durumundaki sıralamalarına göre değerlendirme yapmak hata olur. Çünkü başa baş geçen ve kazanma şansları olan bazı maçları kaybettiler. Hem bireysel hem de takım olarak oynadıkları oyuna göre analiz yapmak gerekiyor. Hücum güçleri çok yüksek. Mental olarak doğru hazırlığı yapmazsak bizim için zor bir maç olacağı kesin. Sonuç olarak, ortaya koyduğumuz oyunla taraftarımızı mutlu etmek en önemli hedeflerimizden biri. Sezon boyunca iyi ve kötü günde taraftarımızla bir bütün olabilmek istiyoruz."
Anadolu Üniversitesi Spor Salonu'nda pazar günü oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:35
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 23
Yorum
x yan hakeme yapılanlar canere 6 verilip sizinkilerin görmezden gelinmesi vs. dürüstlük zordur herkes kendine yakışanı yapar.
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Galatasaray moral arıyor
Toplam 5
Yorum
UZMAN ANALİST OKAN BURUK NİYE SESİN ÇIKMIYOR FENER MAÇINDAN ÖNCE ALGI OPERASYONLARI YAPTIN HAKEM HAKSIZ YERE ALPERİ ATTI. İNŞALLAH KÜME DÜŞERSİN
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 23
Yorum
X yan hakemi bayıltınız kapanmadı sahanız. maicon canerle aynısını yaptı ceza almadı ne anlatıyorsun ağlamayın.
Eskişehir Basket, Trabzonspor maçına odaklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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