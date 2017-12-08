Eskişehir Basket, Trabzonspor maçına odaklandı

Berrocal, Anadolu Üniversitesi Spor Salonu'nda gazeteciler yaptığı açıklamada, siyah-kırmızılı takımın gidişatından memnun olduğunu dile getirerek, zamanla geliştirecekleri yeteneklerinin olduğunu bildirdi.

İspanyol teknik adam, Trabzonspor'un güçlü bir rakip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sadece puan durumundaki sıralamalarına göre değerlendirme yapmak hata olur. Çünkü başa baş geçen ve kazanma şansları olan bazı maçları kaybettiler. Hem bireysel hem de takım olarak oynadıkları oyuna göre analiz yapmak gerekiyor. Hücum güçleri çok yüksek. Mental olarak doğru hazırlığı yapmazsak bizim için zor bir maç olacağı kesin. Sonuç olarak, ortaya koyduğumuz oyunla taraftarımızı mutlu etmek en önemli hedeflerimizden biri. Sezon boyunca iyi ve kötü günde taraftarımızla bir bütün olabilmek istiyoruz."

Anadolu Üniversitesi Spor Salonu'nda pazar günü oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak.