MB Uşak, Gaziantep Basketbol’u konuk ediyor
Tahincioğlu Basketbol Ligi 9. haftasında Muratbey Uşak evinde Gaziantep Basketbol’u konuk edecek.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:16
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''Gelin de atmosfer görün!''
Toplam 7
Yorum
İMPALA İŞTE BİLİNÇLİ VE OGJEKTİF TARAFTAR TEBRİKLER
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Süper Lig'de derbi heyecanı
Toplam 2
Yorum
mst bjk maça 1-0 yenik başlayarak sahaya çıksın vay gs nin haline vay kartallar yüksek uçar türkiyem noktaa
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''Gelin de atmosfer görün!''
Toplam 7
Yorum
İMPALA SENİNKİ ZÜĞÜRT TESELLİSİ KARDEŞ SEN BİLE SÖYLEDİĞİNE İNANMADIN EMİNİM.BİRDE O DEDİĞİN (M.Ö) KAÇ YILINDAYDI HATIRLIYORMUSUN :)))
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