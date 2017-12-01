 MB Uşak, Gaziantep Basketbol’u konuk ediyor – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    MB Uşak, Gaziantep Basketbol’u konuk ediyor

    MB Uşak, Gaziantep Basketbol’u konuk ediyor

    Tahincioğlu Basketbol Ligi 9. haftasında evinde Gaziantep Basketbol’u konuk edecek.

    Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 9. Haftasına girilirken ligde birer galibiyeti bulanan ve çıkış arayan iki ekibi Uşak'ta karşı karşıya getiriyor. 'ta Solomon ve Miles'ın sakatlıkları sürerken karşılaşmada yer alamayacaklar. Bu önemli karşılaşma 02 Aralık Cumartesi günü saat 15:15'te Uşak Üniversitesi Spor Salonunda oynanacak.
    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:16
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