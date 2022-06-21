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Orkun Kökçü Premier Lig'e transfer oluyor! West Ham United...

Transfer haberi: Avrupa'da bir çok takımın peşinde koştuğu milli oyuncu Orkun Kökçü, Ada yolcusu... West Ham United milli yıldızı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. UEFA Uluslar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine toplayan Orkun Kökçü Avrupa kulüplerinin radarında olduğu belirtiliyor.

Transfer Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 14:57
Orkun Kökçü Premier Lig'e transfer oluyor! West Ham United...

Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkun Kökçü avrupa kulüplerinin radarında girmiş durumda. Milli yıldız özellikle UEFA Uluslar Ligi'nde gösterdiği etkili performansla transfer listelerinin başında yer alıyor.

22 miyon euro bonservis bedeli olan oyuncu için West Ham United kesenin ağzını açtı. İngiliz devi Orkun'u kadrosuna katarak orta sahasını güçlendirmek istiyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre West Ham United transfer listenin başına milli oyuncumuzu aldığını ve kararın Feyenoord kulübünde olduğunu duyurdu.

Orkun Kökçü bu sezon Feyenoord formasıyla 51 karşılaşmada sahne alırken 9 gol, 9 asistlik performans sergiledi. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı orta saha için konuşulan rakam 22 Milyon auro bonservis bedeli konuşuluyor.

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