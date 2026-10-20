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Anasayfa Trabzonspor Ahmet Çakar Trabzonspor-Beşiktaş maçını yorumladı

Ahmet Çakar Trabzonspor-Beşiktaş maçını yorumladı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında dev derbide Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Bu kritik maçtan ev sahibi Trabzonspor 2-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı. Karşılaşmayı ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Sabah Gazetesi'nde değerlendirdi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 09:10
Ahmet Çakar Trabzonspor-Beşiktaş maçını yorumladı

AHMET ÇAKAR-SAHANIN EN İYİSİ CİHAN AYDIN

Dün gece özellikle ilk yarısı mükemmel bir maç izledik ve Trabzonspor, evinde Galatasaray'dan sonra Beşiktaş'ı da rahat yenmesini bildi. İkinci yarıya baktığımızda skor daha da farklı olabilirdi.

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Ahmet Çakar Trabzonspor-Beşiktaş maçını yorumladı

Oyuna Beşiktaş çok iyi başlasa da Trabzonspor, Beşiktaş defansının arkasında çok pozisyon buldu. Özellikle Aral ve Muçi ile iyi organize oldular.

Ahmet Çakar Trabzonspor-Beşiktaş maçını yorumladı

Salah, ilk yarıda belki gol pozisyonlarının içinde değil ama hazırlık anlamında tüm pozisyonların içinde. Derken Trabzonspor'un golü geldi.

Ahmet Çakar Trabzonspor-Beşiktaş maçını yorumladı

Ozan Tufan, Nübel'den dönen topu tamamladı ve Trabzonspor bu devreyi önde kapadı. Aslında bu devreyi Trabzonspor farklı da kazanabilirdi ama ilk yarının son dakikasında Murillo'nun vuruşu direk değil de gol olsa belki de berabere biterdi.

Ahmet Çakar Trabzonspor-Beşiktaş maçını yorumladı

Beşiktaş tartışmasız Orkun'u aradı. Vlahovic sahada yok. Trossard ve Cerny çok etkisizler. Bir de üstelik Beşiktaş defansı önde yakalandığında arkalarına atılan top ya gol oldu ya da büyük pozisyon oldu.

Ahmet Çakar Trabzonspor-Beşiktaş maçını yorumladı

Mesela Trabzonspor'un ikinci golüne bakalım. Dju, Salih'in arkasından gelip önüne geçti, Salah'ın önüne bıraktı, o da tamamladı.

Ahmet Çakar Trabzonspor-Beşiktaş maçını yorumladı

Beşiktaş için deplasman karnesi özellikle Süper Lig'de çok kötü ama maçın belki de en iyisi hakem Cihan Aydın'dı. Maç kolay, oyuncular iyi niyetli ama o da kusursuza yakın maç yönetti.

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