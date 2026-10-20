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Anasayfa Trabzonspor Trabzonspor'da Muhammed Salah'tan dikkat çeken paylaşım!

Trabzonspor'da Muhammed Salah'tan dikkat çeken paylaşım!

Trabzonspor son olarak Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında dev derbide Beşiktaş'ı 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Bu maçta Muhammed Salah takımının 2. golünü kaydetti. Futbolcudan karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 10:59
Trabzonspor'da Muhammed Salah'tan dikkat çeken paylaşım!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında evinde Beşiktaş'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmada Muhammed Salah takımının 2. golünü kaydeden isim oldu.

Mısırlı yıldızdan karşılaşmanın ardından flaş bir paylaşım geldi. Yapılan paylaşımda, "Yüzde otuz beş" ifadesi gündem oldu.

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