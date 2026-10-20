Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında evinde Beşiktaş'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmada Muhammed Salah takımının 2. golünü kaydeden isim oldu.

Mısırlı yıldızdan karşılaşmanın ardından flaş bir paylaşım geldi. Yapılan paylaşımda, "Yüzde otuz beş" ifadesi gündem oldu.

İŞTE O PAYLAŞIM:

NE OLMUŞTU?

Adı yaz transfer döneminde Beşiktaş ile de anılan Muhammed Salah'ın durumu hakkında, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Menajer, komisyonunu inanılmaz rakamlara çıkardı. Bu oran yaklaşık yüzde 35'e ulaştı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir koşulda kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan haberi olduğunu sanmıyoruz" ifadelerine yer vermişti. O dönem yüzde 35 komisyon konusu sosyal medyada da gündeme oturmuş ve konuyla ilgili olarak Muhammed Salah, sosyal medyadan cevap vermişti.