Spor yazarları Trabzonspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında dev derbide Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan ev sahibi Trabzonspor 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Mücadeleyi Fotomaç Gazetesi'nin usta yazarları, dikkat çeken ifadelerle değerlendirdiler. İşte maçın ardından kaleme alınan o yazılar...
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 08:55 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2026 09:44
Nübel, karşı karşıya kaldığı iki pozisyonda çok iyi kurtarışlar yaptı. Kasım ayına gelindiğinde üçüncü mağlubiyet iyi olmadı ama Beşiktaş kötü bir oyun oynamadı. Avrupa'da da iyi bir performans sergileniyor. Enseyi karartmadan yola devam edilmeli. Trabzonspor'da Onana ve Aral'ı çok beğendim. Tabii ki Salah'ı söylemeye gerek yok. Trabzonspor yönetimi, deplasman yasağının kaldırılması için gösterdiği çabadan dolayı teşekkürü hak ediyor. Beşiktaş taraftarları da Trabzon'da takımlarını çok iyi desteklediler. Aynı şekilde Trabzonspor taraftarları da Beşiktaş'ın stadına gelerek takımlarının yanında olacaktır. Futbolun güzelliği de zaten bu.
ZEKİ UZUNDURUKAN - BÜYÜK REİS!
Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki derbiler her zaman büyük seyir zevkine sahne olmuştur. Dün de Akyazı'da nefesleri kesen, gözlerimizin pasının silindiği bir derbi izledik. Orta alanların çok çabuk geçildiği harika hücumlar ve kalecilerin müthiş performanslarına şahitlik ettik. Her iki teknik adam ve saha içindeki futbolcular adeta bir satranç maçı oynadılar. Savic-Vlahovic; Pina-Trossard; Cabral-Cerny; Salah-Rıdvan; Dju- Agbadou eşleşmeleri kıran kırana geçti.
Papara Park'taki derbiye daha iyi başlayan taraf Beşiktaş oldu. Miretti ve Cerny ile gole çok yaklaştı siyahbeyazlılar. Beşiktaş'ın baskı kurduğu anlarda bir geçiş hücumu yakalayan Trabzonspor aradığı golü buldu. Sol kanattan hareketlenen Aral Şimşir, sol çaprazdan Muçi'yi gördü. Muçi'nin şutunda top Nübel'den döndü. Topu çok iyi takip eden Ozan Tufan, harika bir vole ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Bu golle birlikte Akyazı'da sevinçten yer-gök inledi adeta. İlk yarının son anlarında Trossard'ın vuruşunu Onana harika çıkardı. Dönen topu Murillo tamamladı ama top direkten döndü. Beşiktaş beraberlik golünden oldu. İki takım da ilk yarıda bir derbiden daha fazlasını izlettirdiler. İki takım da birbirinden net pozisyonlara girdiler.
İkinci yarıya beraberliği yakalamak için Beşiktaş ön alan baskısı ile başladı. Siyah-beyazlı takım art arda pozisyonlar da buldu. Cerny ve Trossard bu pozisyonlardan yararlanamadı. Trabzonspor maç boyunca çok iyi savunma yaptı. Özellikle de Nwaiwu ders niteliğinde stoper performansı gösterdi. Nwaiwu hızlı hamleleri, zeka ürünü müdahaleleri ile atom karınca gibiydi. Onana kurtarışları, Nwaiwu mükemmel ötesi performansı ile derbi zaferinde başrol oynadı.
Beşiktaş'ın ikinci yarıda yine baskı kurduğu anlarda ilk golde olduğu gibi yine Trabzonspor hızlı bir geçiş hücumu yakaladı. Başrolde ise Salah ve Franculino Dju vardı. Dju sol kanattan kaptığı topla Salih'i geçip ceza sahasına harika bir orta gönderdi. Dju'nun ortasına iyi vuran dünya yıldızı Muhammed Salah skoru 2-0'a getirdi. Bu golden sonra Trabzonspor farka gidecek pozisyonları da yakaladı. Özellikle 82'de bir pozisyon var ki, karşı karşıya iki pozisyonu Nübel çıkardı. Ardından Muhammed Salah'ın kaçırdığı bir net pozisyon daha var.
Trabzonspor, Galatasaray'dan sonra bir diğer şampiyonluk adayı Beşiktaş'ı yenerek şampiyonluk yarışına iyice ağırlığını koydu. Thomas Reis'i alkışlamak lazım. Üç lig, bir Avrupa olmak üzere Trabzonspor'un başında çıktığı dört maçı da kazandı. Hem de Trabzonspor'a mükemmel bir futbol oynatarak. Emek, alın teri ve takım bütünlüğü… Dün bunların hepsi vardı Trabzonspor'da. Bordo-mavililer böyle oynadığı sürece bu takımın sırtı yere gelmez. Beşiktaş'a gelirsek, Beşiktaş da derbide zaman zaman iyi futbol ortaya koydu. Siyah-beyazlılar, net pozisyonlara da girdiler maç boyunca ama Onana yeni harika bir performans ortaya koydu. Beşiktaş dün kaybetti ama oynadığı futbolla şampiyonluk yarışının içinde olacağını gösterdi. Dün Papara Park'ta harika bir derbi izledik. İki takımı da yürekten tebrik etmek lazım.
MUSTAFA ÇULCU - CİHAN AYDIN BAŞARILIYDI
Süper Lig'in en formda iki takımının maçında tam bir taktik savaşı, disiplinli oyun, kora kor mücadele, karşılıklı pozisyonlar ve tempo vardı. Beşiktaş geriden pas oyunu ile ataklar geliştirdi. Cerny ile ilk dakikalarda etkili olunca Aral-Cabral işbirliği ile o bölgeye çabuk kapattılar. Trabzonspor seyircisinin desteği ile daha coşkuluydu. Salah'ın liderliğinde ne yaptığını ne istediğini ne oynadığını bilen güçlü bir takım olarak her iki kanattan çok etkili oldu. Nwaiwu, Vlahovic'i iyi kontrol etti. Onana çok iyi günündeydi. Beşiktaş savunmasındaki tüm açıkları Salih kapattı lakin çok yoruldu ikinci golde enerjisi bitti. Orkun'un yokluğu çok fark ediliyor. Trabzonspor disiplinli oyundan hiç kopmadı. Hücumda biraz daha becerili olsa skor farkı daha erken gelirdi.
Savunmada kötü olan Beşiktaş dakikalar ilerledikçe doğaçlama oyuna döndü. Trabzonspor etkili ve keyif veren futboluyla galibiyeti hak etti. Galibiyet serisine devam ediyor. Cihan Aydın atletizmi yüksek bir hakem. 14'te Beşiktaş penaltı bekledi top Nwaiwu'nun koluna gelse bile destek kol penaltı olmaz, devam kararı doğru. 31'de kornerden gelen top önde Saviç'in kafasından sekerek arkada kısa mesafede bulunan Agbadou'nun yüz-alın bölgesinden yani kafasından sağ koluna geliyor penaltı yok devam kararı doğru. Miretti ve Fabinho'ya rakiplerine kontrolsüz hareketlerinden dolayı çıkan sarılar doğru. 53'te çevre kontrolünü iyi yapmayınca Beşiktaş'ın avantajını kesti. Bu tür müsabakaları yönetmek zordur. Bu futbol ikliminde Cihan Aydın bu zorluğun altından başarı ile kalktı.
YUNUS EMRE SEL - HIZLI KANATLAR VE ONANA DUVARI
Papara Park'ta taktiksel anlamda tam bir satranç maçı izledik. Beşiktaş, özellikle Salih Özcan ve Olaitan'ın merkezdeki bariz fiziksel üstünlüğüyle oyunu rakip yarı alana yıkmayı başardı. İkinci yarının 25-30 dakikalık bölümünde kurdukları ağır baskı dikkat çekiciydi. Ancak siyahbeyazlıların evlere şenlik savunma zaafları, bu dev maçın çok rahatlıkla 3-4 farklı bitmemesini tamamen şansa bıraktı.
Trabzonspor cephesine galibiyeti getiren şey kusursuz işleyen pragmatik bir geçiş oyunuydu. Kalesinde devleşen Onana ile 1'e 1 savunmada inanılmaz işler yapan Nwaiwu, Beşiktaş ataklarında adeta duvar ördü. Sol bekte Cabral'ın hücumcu Cerny'ye adım bile attırmaması bu direncin en kilit parçalarından biriydi. Ozan Tufan perdeyi açan o kritik golü atsa da; Trabzonspor'un asıl can yakıcı silahı bekleyen kanatlarıydı.
Aral Şimşir'in sahada bir "playmaker" gibi topa basıp tempoyu yönlendirmesi çok kritik bir roldeydi. Onun aklına, Dju ve 71. dakikada fişi çeken Salah'ın patlayıcı sürati eklenince Beşiktaş savunması her kontratakta paramparça oldu. Oyuna sonradan dahil olan Saviolo'nun yüksek teknik kapasitesini atletizmiyle birleştirmesi de Karadeniz devine bambaşka bir hücum profili kazandırdı. Trabzonspor, merkezi rakibe kaptırıp oyunu geride kabullenmesi ve sertliğe cevap verememesiyle eleştirilebilir ama ellerindeki o iki hızlı kanat oyuncusunun paha biçilemez faydasını bu tarz büyük maçlarda sonuna kadar almaya devam edecekler.Trabzonspor kazandı. Ama şampiyonluk için merkezde daha sert bir duruş şart.
TURGAY DEMİR - KALDIR BAŞINI VE YÜRÜ GÜNEŞE...
Bu maçın kırılma anı, Salah'ın golünden önce rakip ceza sahası çizgisi üzerinde yaşandı. Vlahovic, ayağındaki topu bomboş durumdaki Trossard'a aktarabilse muhtemelen tabela eşitlenecekti.
Vlahovic o topu kaptırınca Trabzonspor, kontratakla farkı ikiye çıkarıp maçı kopardı.
İlk yarıda iyi oynayan, altı şut atan, bir vuruşu direkten dönen Beşiktaş, Onana'yı geçemedi.
Buna karşılık Trabzonspor, yakaladığı ilk pozisyonda Ozan'la golü buldu.
Futbol böyle bir oyun ve yazılı olmayan kuralları var: Atamayana atarlar!
Beşiktaş, maçın her iki yarısında da harcadığı enerjinin karşılığını tabelaya yazdıramadı. Özellikle ön bölgede düzensiz bir ordu gibiydi Kartal!
Orkun'un ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bir kez daha gördük. O yoksa ordu komutansız kalıyor vesselam.
Miretti'nin kalitesi tartışılmaz ama o, bir Orkun değil. Miretti o kadar geriye yaslandı ki, Trossard, Vlahovic, Cerny ve Olaitan arasında sağlıklı bir pas trafiği kurulamadı.
İkinci yarıda yine yüklenen bir Beşiktaş, bekleyen bir Trabzonspor vardı sahada.
Bordo-Mavili takım, geçiş oyunuyla sonuca gitmeyi hedefliyordu. Thomas Reis, bu oyun anlayışını Samsunspor döneminde de çok iyi uygulatıyordu zaten.
Öte yandan dün ilk kez Italiano'nun müdahale etmekte geç kaldığını gördüm. Cerny ve Miretti ikinci yarıya başlamamalıydı.
Belki o zaman değişiklikler daha etkili olur, Olaitan-Vlahovic ikilisi için yeni fırsatlar doğabilirdi.
Her neyse… Bu bir yol kazasıdır ve telafisi vardır. Kazanan Trabzonspor'u tebrik ederken Beşiktaşlı oyunculara da söyleyeceğim şudur:
Yiğit düştüğü yerden kalkar..!
Kaldır başını, yürü güneşe..!
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