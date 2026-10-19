CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Trabzonspor Trabzonspor'da Ozan Tufan: Derbi maçına yakışır oynadık

Trabzonspor'da Ozan Tufan: Derbi maçına yakışır oynadık

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Bordo mavililerin ilk golünü kaydeden Ozan Tufan, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 22:26
Trabzonspor'da Ozan Tufan: Derbi maçına yakışır oynadık

Trabzonspor'da Beşiktaş filelerinin havalandıran Ozan Tufan, 2-0'lık galibiyetin ardından konuştu.

İŞTE O SÖZLERİ

Ozan Tufan: "Konferans Ligi'nde zor bir sahada oynayarak geldik, onun yorgunluğu bazı oyuncularda vardı. Derbi maçına yakışır oynadık. Zaman zaman tehlikeli pozisyonlar verdik ama onlara çalışıp kendimizi geliştireceğiz. Önemli olan bu maçtan 3 puan almaktı. Yoğun çalışıyoruz, maç günü de antrenman yapıyoruz. Bu maçı kazanmamız lazımdı. Puan farkı açılmıştı, kazanmalıydık. Eşime ve çocuğuma gol sözü vermiştim. Bu sözü tutabildiğim için mutluyum. Taraftarı da mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Maç sonu benim üçlü çektirmemi istediler. Bana nasip oldu, gayet güzel oldu." dedi.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Derbilerde Reis farkı! Alman hoca 2'de 2 yaptı
Akyazı'da Salah 'Fırtına'sı! Derbide 3 puan Trabzonspor'un
DİĞER
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (9. hafta)
'Fon'ksiyonel ayrılık! SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti... Bakan Yardımcısı Çelik emekliliğini istedi
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor penaltı bekledi!
Ozan Tufan Beşiktaş maçlarını boş geçmiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbilerde Reis farkı! Alman hoca 2'de 2 yaptı Derbilerde Reis farkı! Alman hoca 2'de 2 yaptı 21:59
Akyazı'da Salah 'Fırtına'sı! Derbide 3 puan Trabzonspor'un Akyazı'da Salah 'Fırtına'sı! Derbide 3 puan Trabzonspor'un 21:53
Andre Onana kalede devleşti! Andre Onana kalede devleşti! 21:09
Trabzonspor penaltı bekledi! Trabzonspor penaltı bekledi! 20:51
Ozan Tufan Beşiktaş maçlarını boş geçmiyor! Ozan Tufan Beşiktaş maçlarını boş geçmiyor! 20:45
Lille-G.Saray maçı oynanacak mı? Lille-G.Saray maçı oynanacak mı? 20:26
Daha Eski
Milli takımda Sergen Yalçın dönemi! Milli takımda Sergen Yalçın dönemi! 19:58
Reis'tan derbi öncesi kritik açıklama! Reis'tan derbi öncesi kritik açıklama! 19:29
A Milli Takım'da Sergen Yalçın sürprizi! A Milli Takım'da Sergen Yalçın sürprizi! 14:42
İsmail Kartal: Nasıl oynarlarsa oynasınlar... İsmail Kartal: Nasıl oynarlarsa oynasınlar... 14:53
Ake'den Ederson ve Skriniar'a övgü! Ake'den Ederson ve Skriniar'a övgü! 15:14
G.Saray'da Singo gelişmesi! G.Saray'da Singo gelişmesi! 15:29