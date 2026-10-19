Trabzonspor'da Fabinho derbideki maçın oyuncusunu açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Fabinho açıklamalarda bulundu.

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Zor bir maç oldu. Dengeli gitti. Rakibimiz topa bizden daha fazla sahip olmuş olabilir ama biz bulduğumuz pozisyonları daha iyi değerlendirdik. Gol yemeden maç kazanıyoruz. Bizim adımıza bu çok önemliydi. Çok önemli bir 3 puan oldu.

"Elbette eksiklerimiz vardı ama odak noktamız; sahaya çıkanların en iyisini vermeye çalışması... Maça çıkmadan Beşiktaş karşısında galibiyetten emindik. Bu öz güven ile maça çıktık. Herkes mücadele etti."

MAÇIN OYUNCUSU SORUSUNA YANIT

"Maçın oyuncusu olarak Ernest Muçi'yi seçerdim. İlk golde katkısı büyük. İkinci golü hatırlamıyorum ama orada da bir şey yapmıştır. Çok çalıştı hücumda, savunmada da çok yardımları oldu." dedi.