TS Club’lara akın var

Beşiktaş derbisi öncesinde Trabzonspor'un resmi ürünlerini satan TS Club'lara yoğun ilgi var. Bordo-mavili taraftarlar, ürünleri adeta kapışıyor. Tabii ki en çok Muhammed Salah forması satılıyor. Sadece yerli taraftarlar değil, şehre gelen Mısır ve Suudi Arabistanlı turistler de Muhammed Salah ürünlerini hızla tüketiyor.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 06:50
Beşiktaş derbisi öncesinde Trabzonspor'un resmi ürünlerini satan TS Club'lara yoğun ilgi var. Bordo-mavili taraftarlar, ürünleri adeta kapışıyor. Tabii ki en çok Muhammed Salah forması satılıyor. Sadece yerli taraftarlar değil, şehre gelen Mısır ve Suudi Arabistanlı turistler de Muhammed Salah ürünlerini hızla tüketiyor.