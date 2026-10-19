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Türk futbolunun Trabzonspor’a borcu var!

Derbi öncesi A Spor’a konuşan Başkan Ertuğrul Doğan, “Kimsenin hakkının yenmediği temiz bir maç olsun. Dört büyükler arasında hakem hatalarından en muzdarip takım açık ara Trabzon’dur” dedi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 06:50
Türk futbolunun Trabzonspor’a borcu var!
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bugünkü derbi öncesi A Spor'a önemli açıklamalar yaptı. Beşiktaş karşısında galip geleceklerine inandığını belirten Ertuğrul Doğan, taraftarlara da çağrıda bulundu. Doğan, "Beşiktaş'ı yeneriz. Ben eminim ki beraber yine çok güzel bir zafer yaşayacağız. Tüm taraftarlarımızı maça bekliyorum" ifadelerini kullandı. Karşılaşmanın hakem yönetimi hakkında da konuşan Ertuğrul Doğan, adil bir mücadele beklentisinde olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Kimsenin hakkının yenmediği ve hakemin işine içerisine karışmadığı bir maç olsun. Hakem açıklanınca sosyal medyadaki tepkileri gördüm. Niye olduğunu da biliyorum. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim; Türk futbolunun Trabzonspor'a borcu var. 4 büyük takım arasında hakem hatalarından en muzdarip olan takım açık ara Trabzonspor'dur. Bizden sonra da Beşiktaş geliyor."
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