Trabzonspor penaltı bekledi! Cihan Aydın devam ettirdi

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, mücadelenin 31. dakikasında penaltı bekledi. Muçi'nin kale alanına gönderdiği topta bordo mavili futbolcular Agbadou'nun eline çarptı itirazlarında bulundu. Hakem Cihan Aydın ise oyunu devam ettirdi. İŞTE O POZİSYON Görüntü Beinsports