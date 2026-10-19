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Anasayfa Trabzonspor Derbilerde Reis farkı! Alman hoca kulüp tarihine geçti

Derbilerde Reis farkı! Alman hoca kulüp tarihine geçti

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, göreve geldikten sonra çıktığı ilk maçta Galatasaray karşısındaki farklı galibiyetten sonra, Beşiktaş karşısında da 3 puan alarak 2'de 2 yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 21:59 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2026 22:29
Derbilerde Reis farkı! Alman hoca kulüp tarihine geçti

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı sahasında konuk eden Trabzonspor, Thomas Reis'in görevdeki ilk maçında 4-0'lık farklı bir galibiyet elde etmişti.

Alman teknik adamın bu hızlı başlangıcı bordo mavili camiayı mest ederken, Samsun deplasmanındaki 3-0'lık ve Konferans Ligi'nde KuPS karşısında alınan 4-2'lik galibiyet sonrası gözler Beşiktaş derbisine çevrilmişti.

Süper Lig'in 8. haftasında bu kez Beşiktaş'ı evinde konuk eden Trabzonspor bu mücadeleden de Ozan Tufan ve Muhammed Salah'ın golleriyle 2-0 galip ayrıldı.

REIS 2'DE 2 YAPTI

Böylece, derbilerde 2'de 2 yapan Thomas Reis'le harika bir ivme yakalayan Fırtına, ligde puanını 16'ya çıkararak 4. sıraya yükseldi ve 19 puanla zirve koltuğunda oturan Galatasaray'a bir adım daha yaklaşmış oldu.

TRABZONSPOR TARİHİNE GEÇTİ

Öte yandan, Thomas Reis, Beşiktaş karşısındaki galibiyetle bordo mavili kulübün tarihinde de bir ilke imza attı.

Reis, Trabzonspor tarihinde görev yaptığı ilk 3 Süper Lig maçını kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu. Trabzonspor'da bugüne kadar Jürgen Sundermann, Werner Biskup, Urbain Braems, Georges Leekens, Gordon Milne, Hans Peter Briegel, Vahid Halilhodzic, Sebastiao Lazaroni, Hugo Broos, Şota Arveladze ve Eddie Newton gibi yabancı teknik direktörler görev yaptı. Bu teknik adamların hiçbiri bordo-mavili takımın başında çıktığı ilk 3 süper lig karşılaşmasından galibiyetle ayrılamamıştı.

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