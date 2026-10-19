Thomas Reis derbi sonrası konuştu! "Plan disiplinli olabilmekti!"

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor dev derbide Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek zirve yarışına ortak oldu.

Bordo-Mavili takımın teknik direktörü Thomas Reis, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Thomas Reis'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Takımı tebrik ederim. Soyunma odasında birlik ve aile olmanın önemini anlatmaya çalışmıştım. Maç maç gidiyoruz. Sahada herkes birbiri için koştu ve savaştı. Genel olarak bakarsak, ilginç de bir maç oldu aslında...

Plan disiplinli olabilmekti... Duran toplarda rakibin tehlikeli olduğunu biliyorduk ve biz de iyi savunduk. Futbol da oynamalısınız, her zaman böyle kazanamazsınız. Geçiş de oynamalısınız. Beşiktaş güçlü ve iyi oyuncuları olan bir takım. Biz üzerimize düşeni iyi yaptık ve savunmada da iyiydik.

Beşiktaş maçı öncesi Finlandiya'ya uzun bir yolculuk yaptık. Hücumda iyi oyuncularımız var ama maç kazanmak için iyi de savunma yapmalısınız.

Savunmadaki gücümüzün farkındayız, bunu iyi kullanmalıyız. Hayatta çok başarılı olduğunuzu düşündüğünüzde hata yaparsınız. Bu maçı da neden kazandığımızı analiz ederek yola devam edeceğiz."