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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Salah transferinin perde arkası ortaya çıktı!

Trabzonspor'da Salah transferinin perde arkası ortaya çıktı!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor, dev bir transfere imza attı ve Muhammed Salah'ı kadrosuna kattı. Bordo-mavililerde bu dev transferin tüm perde arkası gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 06:50
Trabzonspor'da Salah transferinin perde arkası ortaya çıktı!

Fotomaç, tarihe geçen Muhammed Salah transferinin perde arkasını tüm detaylarıyla okuyucularıyla buluşturuyor.

Dev transferin süreci; 2026 Dünya Kupası devam ederken Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Mısır'ın maçını izlerken Fatih Tekke'ye attığı tek bir mesaj ile başladı: "Muhammed Salah'ı ister misin?" Tekke'nin bu soru karşısında yaşadığı şaşkınlık ve heyecan, yerini anında taktiksel bir kabule bıraktı. Mısırlı yıldızın takıma katacağı güç ve saha içi liderliği konusunda hemfikir olan ikili, ilk stratejik adımı bu mesajla atmış oldu.

SESSİZLİĞİNİ HEP KORUDU

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan bu transfer sürecini gizlice yürütmeye başladı. Salah'ın isminin sürekli başka takımlarla anılmaya başladığı süreçte de sessizliğini koruyan Ertuğrul Doğan, Beşiktaş'ın oyuncuyla görüştüğü dönemde ise teklifini yapıp beklemeye çekilmişti. Ardından ise süreç Trabzonspor adına çok hızlı ilerledi.

Bordo-mavili kulübün baştan itibaren Salah'ın menajeri ve kendisiyle kurduğu sağlıklı iletişim etkili oldu. Tüm görüşmelerde iki taraf birbirinin beklentilerine hassasiyet göstererek transferin önünü açtı.

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