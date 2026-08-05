Trabzonspor, dünyanın en önemli futbolcularından biri olan Mohamed Salah'ı renklerine bağladı. Fırtına, Liverpool'daki muhteşem kariyerini noktalayan 34 yaşındaki dünyaca ünlü sağ kanadın temsilcisi Abbas ile masaya oturup 17 milyon euro maaş + bonuslar içeren 2 yıllık teklif sunmuştu. Taraflar prensipte anlaşmıştı. Beklenen ıslak imza da dün akşam geldi.

SAAT 12.00'DE İSTANBUL'A GELECEK

Bu sabah 08.00'de Başkan Ertuğrul Doğan'ın uçağı Yunanistan'da tatilde olan Salah için kalkıyor. Mısırlı yıldızı alacak uçak 10.30'da geri dönecek.

12.00'de İstanbul'a inecek olan Salah, Başkan Doğan'ın ofisine geçecek. Ardından sağlık kontrolüne girecek. Başkan Doğan, 21,00'de Salah ile Trabzon'a gelecek. Yarın da Papara Park'ta imza töreni yapılacak.

MÜSLÜMANLAR İÇİN BİR SİMGE

Salah, Liverpool şehrinin çok ötesinde, İngiltere'de, Avrupa'da, Afrika'nın her yerinde, Arap dünyasında ve her yerdeki Müslümanlar için bir simge ve rol modeli haline getiren birçok unsurdan sadece biri. Mısırlı yıldızın yolculuğunda, olağanüstü bir bağlılık, azim ve tutku var.

PFA YILIN OYUNCUSU ÖDÜLÜ REKORU

Salah'ın 2024/25 sezonundaki sansasyonel performansı, 2017/18 ve 2021/22 sezonlarındaki başarılarının ardından, ona rekor kıran üçüncü kez PFA Yılın Oyuncusu ödülünü kazandırdı.

TERS KANAT OYUNCUSU

Salah, resmi Opta istatistiklerine göre; 2021'de saatte 36.64 kilometre hıza ulaşarak Premier Lig tarihinin en hızlı oyuncuları arasına girdi.

"Ters kanat oyuncusu" olarak bilinen Mısırlı yıldız, sağ kanattan geniş bir alandan hücuma katılıyor, ardından vücut hareketleri ve hızlı sürat değişimleriyle savunmacıları çalımlayarak geçiyor ve daha güçlü olan sol ayağıyla şut çekiyor. Fakat bunlarla yetinmeyen Salah, sağ ayağını da kademeli olarak güçlendirdi.

SONSUZA DEK MISIR KRALI

Oyun tarzı büyük ölçüde fiziksel yoğunluğa dayandığı için, Salah'ın elit performans seviyesini koruması zor olabilir. Ancak Mersey'den Nil'e kadar dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca hayranı için Salah sonsuza dek "Mısırlı kral" olarak kalacak.

ULUSAL İLHAM KAYNAĞI

Mısır'da Salah, ulusal bir ilham kaynağı olarak görülüyor ve birçok hayranı tarafından "Her Mısırlı çocuk için umut" olarak tanımlıyor. Bu sorumluluğu ciddiye alıyor. Yıldız futbolcu, BBC Spor'a açıklamasında "Tüm Mısırlıların kendilerini geliştirmek için benim yolumu izlemelerini istiyorum" dedi.

Sözünün de arkasında durdu ve Nagrig'deki Muhammed Salah Yardım Vakfı aracılığıyla yetimlere, boşanmış ve dul kadınlara, yoksullara ve hastalara yardım ediyor.

REKORLARIN EFENDİSİ

Mohamed Salah Liverpool'dan ayrılırken, 2017'de Roma'dan Kırmızılar'a katıldığından beri kırılmadık rekor bırakmadı. Mısırlı oyuncu, Premier Lig tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak kendini kanıtladı ve Liverpool'un 2019/20 ve 2024/25 sezonlarındaki iki şampiyonluğunda da kilit roller üstlendi.

İŞTE SALAH'IN PREMIER LİG REKORLARI

Sezonun Oyuncusu, Altın Ayakkabı ve Altın Oyun Kurucu

Salah, Premier Lig'de Sezonun Oyuncusu, Altın Oyun Kurucu ve Altın Ayakkabı ödüllerinin her birini kazanan ilk ve tek oyuncu oldu; hatta 2024/25 sezonunda bu üç ödülü de kazanmayı başardı.

Premier Lig'de en çok gol atan dördüncü oyuncu

Salah'tan (193) daha fazla Premier Lig golü atan sadece üç oyuncu var: Alan Shearer (260), Harry Kane (213) ve Wayne Rooney (208).

Liverpool'un Premier Lig'deki en çok gol atan oyuncusu Salah'ın Premier Lig'deki 193 golünden 191'i Liverpool formasıyla kaydedildi.

Premier Lig'de gol katkıları sıralamasında üçüncü

Premier Lig'de gol ve asist toplamı bakımından Salah'tan daha fazla katkı sağlayan sadece Shearer (324) ve Rooney (311) var. Salah'ın toplamda 287 gol katkısı bulunuyor; bunların 284'ü Liverpool, 3'ü ise Chelsea formasıyla.

Şampiyonlar Ligi'nde 50 gol atan ilk Afrikalı

Mısırlı oyuncu, Liverpool'un Galatasaray'ı 4-0 yendiği maçta, Şampiyonlar Ligi'ndeki 97. maçında 50 gole ulaşarak bu kilometre taşına ulaşan ilk Afrikalı oyuncu oldu.

Premier Lig tarihinde en çok gol ve asist yapan Afrikalı oyuncu

Mohamed Salah bu turnuva tarihinde hem en çok gol atan Afrikalı oyuncu hem de İngiliz olmayan en çok gol atan oyuncu unvanına sahip. Eski Liverpool takım arkadaşı Sadio Mane, 111 golle en çok gol atan ikinci Afrikalı oyuncu olurken, Didier Drogba 104 golle onu takip ediyor.

Ayrıca 94 asistle Afrika'dan en çok asist yapan oyuncu konumunda. Drogba ise 55 asistle ikinci sırada yer alıyor.

Liverpool adına Premier Lig'de en çok asist yapan oyuncu

Liverpool'un Brentford maçında Salah'ın, Curtis Jones'a yaptığı asist, kulüp için toplamda 93 gole katkıda bulunduğu anlamına geliyor; bu sayı eski kaptan Steven Gerrard'ın bir gol fazlasını temsil ediyor. Salah'ın Premier Lig'de toplam 94 asisti bulunuyor; buna 2013/14 sezonunda eski kulübü Chelsea ile yaptığı bir asist de dahil. Bu asist sayısı onu, eski Arsenal forveti Dennis Bergkamp ile birlikte lig tarihinin en çok asist yapan oyuncuları arasında 6. sıraya yerleştiriyor.

Bir Premier Lig kulübü için en fazla gol katkısı

Salah'ın Aralık ayında Brighton & Hove Albion'a karşı 2-0'lık galibiyette Hugo Ekitike'ye yaptığı asist, onu Liverpool formasıyla Premier Lig'de doğrudan gol katkısı yaptığı maç sayısında 277'ye çıkardı. Bu, turnuva tarihindeki herhangi bir oyuncunun elde ettiği en yüksek sayı ve onu Manchester United için 276 asist yapan Rooney'nin önüne geçirdi. 284 gole doğrudan katkısı bulunuyor.

Mohamed Salah, Liverpool'dan ayrılacağını açıkladığında, Jürgen Klopp, Mısırlı oyuncuyu "Tüm zamanların en büyüklerinden biri" diye tanımladı. Salah, Klopp yönetiminde Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, bir FA ve iki Lig Kupası, Süper Kupa ve Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı.

38 maçlık Premier Lig sezonunda en fazla gol katkısı

Salah, 2024/25 sezonunda 47 gol katkısı (29 gol, 18 asist) kaydetti. Daha önce, 38 maçlık bir sezonda en fazla maç sayısı 44'tü ve bu rekoru Henry (2002/03) ve Erling Haaland (2022/23) paylaşıyordu.

Aynı stadyumda Premier Lig'de en çok gol katkısı

Salah, Anfield'da Premier Lig'de 155 gole doğrudan katkıda bulundu (109 gol, 46 asist).

Bu, Rooney'den (Old Trafford'da 151) ve Henry'den (Highbury'de 151) daha fazla.

Açılış gününde atılan en çok gol

Liverpool'un gelecek sezon açılış maçındaki rakipleri rahat bir nefes alabilir: Salah, Premier Lig tarihinde 1. hafta maçlarında en çok gol atan oyuncu oldu (10).

Şampiyonlar Ligi'nde en hızlı hat-trick

Mohamed Salah, Ekim 2022'de Rangers'a karşı 7-1'lik galibiyette 6 dakika 12 saniyelik süreyle Şampiyonlar Ligi tarihinin en hızlı hat-trick'ini kaydetti.