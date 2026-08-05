İngiltere Premier League ve Avrupa futbolunda kırdığı rekorlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mohamed Salah, sadece saha içi performansıyla değil, saha dışındaki örnek kişiliğiyle de spor dünyasının en saygın figürlerinden biri. Basel'den Chelsea'ye, Roma'dan Liverpool'a uzanan ve zaferlerle dolu bir kariyer inşa eden Mısırlı yıldızın doğduğu günden günümüze uzanan başarı öyküsü, ftbolseverler tarafından en sık araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki Mohamed Salah kimdir? Kaç yaşında, nereli, evli mi? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar!

MOHAMMED SALAH KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Tam adıyla Mohamed Salah Hamed Mahrous Ghaly, 15 Haziran 1992 tarihinde Mısır'ın Nagrig kasabasında dünyaya geldi. Futbol tutkusuna küçük yaşlarda mahalle aralarında başlayan ve şu an 34 yaşında olan Salah, hızı, sol ayağını kullanma yeteneği ve yüksek gol sezgisiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Mısır altyapısından çıkarak Avrupa devlerinin radarına girmeyi başaran 1,75 metre boyundaki sağ kanat oyuncusu, Mısır Milli Takımı'nın da en büyük lideri ve kaptanı konumundadır.

Salah, profesyonel kariyerine 2010 yılında El-Mukâvilûn'ül-Arab takımında başladı. 2012'de Basel'e transfer oldu ve burada iki İsviçre Süper Ligi şampiyonluğu kazandı. 2014 yılında 11 milyon sterlin bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer oldu, ancak sınırlı forma şansı nedeniyle sırasıyla Fiorentina ve Roma'ya kiralandı. Daha sonra Roma, 15 milyon avro karşılığında bonservisiyle kadrosuna kattı. 2016-17 sezonunda Roma'nın şampiyonluk mücadelesinde önemli rol oynayan Salah, hem gol hem de asist sayılarında çift hanelere ulaştı. 2017 yılında dönemin kulüp rekoru olan 36,9 milyon sterlin karşılığında Liverpool'a transfer oldu. İlk sezonunda Premier League'de 32 gol atarak lig rekorunu kırdı ve takımının 2018 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesine katkı sağladı. Roberto Firmino ve Sadio Mané ile birlikte etkili bir hücum üçlüsü oluşturan Salah, sonraki iki sezonda Liverpool'un UEFA Şampiyonlar Ligi ve Premier League şampiyonluklarında kilit rol oynadı. Ayrıca FA Cup, EFL Cup, FA Community Shield, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı. 2024-25 sezonunda ikinci Premier League şampiyonluğunu yaşarken, 38 maçlık bir Premier League sezonunda en fazla gol katkısı yapan oyuncu rekorunu kırdı. Sezon boyunca sergilediği performansla PFA Yılın Oyuncusu ödülünü üçüncü kez kazandı ve bunu başaran ilk futbolcu oldu.

MOHAMED SALAH HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kariyeri boyunca Avrupa'nın en saygın liglerinde ve kulüplerinde boy gösteren Salah'ın forma giydiği takımlar sırasıyla şunlardır:

El Mokawloon (2010–2012): Profesyonel kariyerine Mısır liginde adım attı.

FC Basel (2012–2014): Avrupa'ya ilk adımını İsviçre ekibiyle attı ve burada gösterdiği performansla dikkat çekti.

Chelsea (2014–2016): Premier League'e ilk transferini yaptı ancak yeterli forma şansı bulamadı.

Fiorentina (Kiralık, 2015): İtalya Serie A'da yeniden doğuşunu başlattı.

AS Roma (2015–2017): İtalya'daki performansını zirveye çıkararak skorer kimliğini kanıtladı.

Liverpool (2017–2026): Kariyerinin en parlak dönemini geçirdiği İngiliz devinde kulüp efsaneleri arasına adını yazdırdı.

MOHAMMED SALAH BAŞARILARI

UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu (Liverpool)

UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu (Liverpool) İngiltere Premier League Şampiyonluğu (Liverpool)

UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası

İngiltere FA Cup ve League Cup Zaferleri

3 Kez Premier League Gol Kralı (Altın Ayakkabı Ödülü)

2 Kez Yılın Afrikalı Futbolcusu Ödülü

MOHAMMED SALAH ÖZEL HAYATI | EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Saha içindeki muazzam yeteneği kadar mütevazı ve aile odaklı yaşam tarzıyla da takdir toplayan Mohamed Salah, çocukluk aşkı olan Magi Sadeq ile 2013 yılında Mısır'ın Nagrig kasabasında görkemli bir düğünle dünya evine girdi. İkili, henüz ilkokul yıllarında tanışmış ve yıllar süren birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı. Biyoteknoloji uzmanı olan eşi Magi Sadeq, medyadan ve magazin dünyasından uzak, oldukça sade bir yaşam sürmeyi tercih etmektedir.

Dini inançlarına ve aile bağlarına bağlılığıyla bilinen çiftin bu evlilikten iki kız çocuğu bulunmaktadır: İlk çocukları Makka (Mekke), 2014 yılında İngiltere'de dünyaya geldi. İkili ilk kızlarına İslam dininin kutsal şehri Mekke'den esinlenerek "Makka" adını verdiler. Çiftin ikinci kız çocukları Kayan ise 2020 yılında dünyaya gözlerini açtı.

Hayırsever kimliğiyle de tanınan Salah, doğduğu kasaba Nagrig başta olmak üzere Mısır'da hastane, okul ve altyapı projelerine yaptığı yüklü bağışlarla sık sık gündeme gelmektedir. Saha dışındaki zamanının büyük çoğunluğunu ailesiyle geçiren başarılı futbolcu, sosyal medya hesaplarında da ailesiyle geçirdiği keyifli anları zaman zaman takipçileriyle paylaşmaktadır.