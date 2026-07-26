Artık nokta atışı futbolcular hedefte

Karadeniz devi, transfer döneminin yeni bölümünde daha net oyunculara yöneldi. Şu ana kadar yapılan bazı transferlerin tamamlayıcı hamle olarak değerlendirildiği, bundan sonraki süreçte ise doğrudan katkı verecek isimlerin alınacağı dile getirildi.

İDDİALI OYUNCULAR TRANSFER EDİLECEK

Bordo mavililerin, satışlardan önemli gelirler elde etmesinin ardından daha iddialı futbolculara yönelmesi bekleniyor. Yönetimin yabancı kontenjanı ve ekonomik şartları dikkate alarak ilerleyeceği ifade edildi.

ÖNCELİK İKİ BÖLGEDE

Yönetım transferde önceliğini sağ kanat ve santrfor bölgelerine verdi. Teknik heyetin kadro yapısını netleştirmek istediği belirtildi. Yönetimin de bu doğrultuda sağ kanat ve forvet için temaslarını yoğunlaştırdığı dile getirildi.