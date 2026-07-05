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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan savunmaya Yongwa hamlesi! Afrika basını duyurdu

Trabzonspor'dan savunmaya Yongwa hamlesi! Afrika basını duyurdu

Fransız temsilcisi Lorient ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Darlin Yongwa bonservisini eline aldı. Africa Foot’un haberine göre Trabzonspor, 25 yaşındaki sol bekle her konuda anlaşmaya vardı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2026 06:50
Trabzonspor'dan savunmaya Yongwa hamlesi! Afrika basını duyurdu

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Trabzonspor, gerçekleştirdiği transferlerdeki başarı oranı ile dikkat çekiyor. Takıma dahil ettiği isimlerden maksimum verimi alan bordo-mavililerin anlaşma aşamasına vardığı bir isim daha ortaya çıktı: Darlin Yongwa. Sezonu Fransız temsilcisi Lorient'te tamamlayan ve sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki savunma oyuncusu serbest kaldı. İstediği takıma imza atma hakkına sahip olan ve sol bekte görev yapan Yongwa ile işin sadece imzaya kaldığı öğrenildi.

SOL KANATTA DA OYNUYOR

Africa Foot'un haberine göre gerçekleştirilen görüşmelerde önemli bir mesafe alındı. Bonservisini eline aldığı için istediği takıma bedelsiz olarak imza atma hakkına sahip olan Yongwa geçen sezon Ligue 1'de 23 maçta forma giydi. 1 asist kaydeden Kamerunlu oyuncu, Trabzonspor ile yaptığı transfer görüşmelerinde olumlu yanıt verdi. Tarafların son detaylar üzerinde görüşme yaptığı belirtilirken, anlaşmanın ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor. 25 yaşındaki Kamerunlu oyuncu, orta sahanın solunda da görev yapabiliyor.

SÜPER LİG'DEN BİR TALİBİ DAHA VAR

Africa Foot'un haberinde ismi açıklanmayan bir Süper Lig kulübünün daha Darlin Yongwa ile ilgilendiği iddia edildi. Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen bir takımın ilgisine karşın Kamerunlu oyuncunun ise bir süredir temasta bulunduğu Trabzonspor ile büyük oranda anlaştığı ifade edildi.

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