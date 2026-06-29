Trabzonspor'dan transferde yerli atağı! İşte gündemdeki isimler

Yeni sezonda hem yabancı kuralını göz önünde bulunduran hem de yerli rotasyonuna önem veren Trabzonspor'da çalışmalar sürüyor. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin de yerli rotasyonunu göz önünde bulundurmasıyla transfer harekatı buna göre yapılıyor. Bordo- mavililer, Samsunspor'dan 31 yaşındaki sol kanadı Emre Kılınç, Konyaspor'un 28 yaşındaki stoperi Adil Demirbağ ve Başakşehir'in 27 yaşındaki sağ kanadı Yusuf Sarı için resmi temaslar kuruyor. Gençlerbırlığı'nden 31 yaşındaki sol kanat Metehan Mimaroğlu ile 1 yıllık resmi sözleşme imzalayan Karadeniz devi, Çaykur Rizespor'dan ayrılan 32 yaşındaki milli stoper Samet Akaydin ve Eyüpspor'dan 30 yaşındaki orta saha Melih Kabasakal ile de anlaşmaya varmıştı. Yerli takviyesinde önemli atılımlar yapan bordo-mavili kulüp, sezon açılışına kadar transfer çalışmalarını tamamlamayı amaçlıyor. Fırtına, Süper Lig'i tanıyan tecrübeli yıldızlarla elini güçlendiriyor.

KONYASPOR'DAN ADİL AÇIKLAMASI

Konyaspor Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı, A Spor'da açıklamalarda bulunarak Adil Demirbağ'ın durumunu paylaştı. Küçükbakırcı, "Adil Demirbağ, Konyaspor'un en önemli oyuncularından biri. Elbette kendisini transfer etmek isteyen kulüpler varsa, bizim de maddi anlamda beklentilerimiz var. Adil Demirbağ için Başakşehir ve Trabzonspor'dan teklif geldi" dedi.

KENAN HAROUN LİSTEYE YAZILDI

Yerli ve genç yıldızların transferinde başarılı adımlar atan Trabzonspor, Genk'te oynayan Kenan Haroun'u da yakından takip ediyor. Türk asıllı 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, bordo-mavililerin transfer listesinde yer alıyor. Teknik heyet ve scout ekibi, Kenan Haroun hakkında olumlu rapor bildirmişti