Trabzonspor'dan Vargas hamlesi! Bordo-mavili scoutlar Dünya Kupası'nda izledi

Trabzonspor transfer çalışmaları kapsamında forvet hattını güçlendirmeyi amaçlıyor. Bordo-mavililer, kanat rotasyonuna takviye için adımlarını sıklaştırdı. Karadeniz devinde, İspanyol ekibi Sevilla'da oynayan Ruben Vargas'ın adı gündeme geldi. İspanyol basınında yer alan haberlerde, İsviçre Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden 27 yaşındaki sol kanadın bordo-mavili kulüp tarafından takip edildiği vurgulandı. 2026 Dünya Kupası'nın ilk gününden bu yana kulübün scout ekipleri turnuvayı izliyor.

PERFORMANSINA TAM NOT

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile koordineli çalışan scout ekibinin Ruben Vargas'ın İsviçre formasıyla grup aşaması oynadığı bütün maçlarını takip ettiği belirtildi. Grup aşamasındaki 3 karşılaşmada 2 gol, 1 asistlik performans göstererek beğeni toplayan Vargas için olumlu bir rapor hazırlandı. Sevilla ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi olan tecrübeli sol kanat oyuncusunun piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor. Ruben Vargas'ı Avrupa kulüplerinden birçok scout ekibinin de izlediği vurgulandı.

DÜNYA KUPASI'NDA DİKKAT ÇEKTİ

Ruben Vargas, İsviçre Milli Takımı'nın formasıyla başarılı bir Dünya Kupası geçiriyor. 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu, B Grubu'nda Katar, Bosna Hersek ve Kanada'ya karşı forma giydi. Ruben Vargas, söz konusu 3 grup maçında 2 gol, 1 asistlik performansıyla 3 gole doğrudan etki etmeyi başardı.

Trabzonspor'un yeni sezonda Avrupa Ligi'nde yer alacak olması transfer görüşmelerinde avantaj sağlayacak. Avrupa kupalarında yer alan bir takımda oynamaya sıcak bakan Ruben Vargas'ın teklifleri bu kritere göre değerlendireceği aktarıldı. Sevilla, 2025- 2026 sezonunu İspanya La Liga'da 13. sırada bitirip hayal kırıklığı yaşamıştı.

HÜCUM HATTINDA ÇOK YÖNLÜ

Karadeniz devinin transfer gündeminde yer alan Ruben Vargas, hücum hattında adeta bir joker gibi görev yapabiliyor. Sol kanatta ve sağ kanatta forma giyen İsviçreli futbolcu, forvet arkası olarak da görev yapabiliyor.

3 GOL, 6 ASİST

Geride kalan 2025-2026 sezonunda Sevilla forması giyen Ruben Vargas, 25 resmi maça çıktı. İsviçreli sol kanat, söz konusu karşılaşmalarda rakip filelere 3 gol gönderirken 6 da asist yaptı. Vargas, Sevilla'da sakatlığı nedeniyle de 13 resmi maçta şans bulamamıştı.