Ziraat Türkiye Kupası
Edon Zhegrova sürprizi

Edon Zhegrova sürprizi

İtalyan basını, bordo mavililerin Juventus’un 27 yaşındaki sağ kanadı için devrede olduğunu duyurdu. Haberde, Juve’nin Zhegrova’yı kiralayabileceği dile getirildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2026 06:50
Edon Zhegrova sürprizi

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da sürpriz bir gelişme dikkat çekti. İtalyan basınında yer alan haberlerde, bordo-mavililerin Juventus forması giyen sağ kanat Edon Zhegrova ile ilgilendiği vurgulandı. İtalyan ekibinin sezon bitimiyle beraber 27 yaşındaki futbolcuyu elden çıkarmak istediği ve tekliflere açık olduğu kaydedildi. Haberin detayında Trabzonspor'un deneyimli oyuncu için istekli olduğu ve öne çıktığı vurgulandı.

Juventus'un 1.80 boyundaki yıldızı kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı ve teklif konusunda kolaylık sağlayacağı ifade edildi. İtalyan ekibiyle 2030'a kadar sözleşmesi olan Kosovalı futbolcunun da daha fazla forma giyeceği bir takımda oynamayı düşündüğü kaydedildi.

Juventus'ta bu sezon 18 maçta forma giyen Zhegorova'nın Avrupa kupalarında yer alan bir takıma gitmek istediği belirtildi. Trabzonspor'un çalışmaları sürdüreceği aktarıldı.

ÇOK YÖNLÜ BİR FUTBOLCU

Zhegrova, hücumda çok yönlü futboluyla dikkat çekiyor. Kosovalı yıldız, sağ kanat, sol kanat ve orta sahanın solunda görev yapabiliyor. 27 yaşındaki futbolcu, sol ayağını etkili kullanabiliyor.

