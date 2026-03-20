İstanbul’da ‘Fırtına’

Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 yenen Trabzonspor 60 puana ulaştı. Bordo-mavililerin özellikle İstanbul deplasmanlarındaki performansı dikkat çekti. Bu sezon Süper Lig'de İstanbul takımlarına rakip olduğu maçların yüzde 64'ünü kazanan Trabzonspor (7/11), daha yüksek bir galibiyet oranını en son 2010-11 sezonunda yakalamıştı (yüzde 90). Bordo-mavililer, Eyüpspor galibiyetiyle birlikte İstanbul ekiplerine karşı etkili performansını sürdürdü.

FATİH TEKKE'DEN BİR İLK

Teknik Direktör Fatih Tekke, Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste beş galibiyet sevinci yaşadı. Bordo-mavililer, Tekke yönetiminde yakaladığı seriyle şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirdi. Trabzonspor'un lig tarihinde gol yemeden Eyüpspor'dan daha fazla karşılaştığı bir rakibi bulunmuyor. Bordo-mavililer, Eyüpspor ile oynadığı 4 lig karşılaşmasında da kalesini gole kapatırken, bu alanda yalnızca Erzurumspor FK ile eşit istatistiğe sahip.

DEPLASMAN SERİSİ SÜRÜYOR

Süper Lig deplasmanlarında oynadığı son dört maçı kazanan Trabzonspor, Ekim-Kasım 2021'den bu yana ilk kez üst üste dört dış saha galibiyeti aldı. En son şampiyon olduğu sezon benzer bir dış saha başarısı elde eden bordo-mavililer, deplasmandaki istikrarlı performansıyla zirve yarışında kritik bir avantaj yakaladı.

2022 YILINI HATIRLATIYOR

Fatih Tekke yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Trabzonspor, 2021-2022'de şampiyon olduğu sezonu anımsatıyor. 5 maçlık galibiyet serisi, deplasmanda elde edilen 32 puan ve puan ortalamasıyla 2022 yılını hatırlattı.