Dış saha golcüleri

Bordo-mavili takımın yıldız forvetleri deplasman performanslarıyla alkışları topluyor. Süper Lig'de deplasman maçları baz alındığında Felipe Augusto 9 gol, Paul Onuachu da 10 gol kaydetti. İki yıldız isim, Süper Lig'de dış saha maçlarında 19 gollük katkıda bulundu. Ayrıca iki yıldız, kulüp tarihinde Trabzonspor formasıyla bir sezonda 9 ve üzeri deplasman golüne ulaşan ilk takım arkadaşları oldu. İki oyuncunun yakaladığı skor katkısı, bordo-mavililerin başarılı dış saha performansında son derece belirleyici rol oynadı.